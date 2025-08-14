    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsUnternehmensnachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zunehmend setzen Firmen auf Factoring: Liquidität im Fokus

    Die Factoring-Branche wächst dynamisch, doch Digitalisierung und Insolvenzen fordern die Anbieter heraus.

    Zunehmend setzen Firmen auf Factoring: Liquidität im Fokus
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Die Factoring-Branche wächst weiterhin, insbesondere im Neukundengeschäft, mit einem mittleren Wachstum von fast vier Prozent im ersten Halbjahr 2025.
    • Rund 47 Prozent der Befragten erwarten ein Wachstum ihres Neukundengeschäfts, während 53 Prozent steigende Schuldnerinsolvenzen prognostizieren.
    • Die Digitalisierung wird von über 84 Prozent der Anbieter als größte Herausforderung angesehen, ein Anstieg im Vergleich zu 2024.
    • 63 Prozent der Anbieter sehen steigende Insolvenzanmeldungen als zentrale Herausforderung, während die Sorge vor Factoringbetrug und Cyberkriminalität gesunken ist.
    • 53 Prozent der Befragten bewerten aufsichtsrechtliche Vorgaben als Hürde, und der Fachkräftemangel wird ebenfalls als relevantes Problem angesehen.
    • Fast 79 Prozent der BFM-Mitglieder berichten von keinen Schwierigkeiten bei der Refinanzierung ihres Factoring-Geschäfts.






    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    Zunehmend setzen Firmen auf Factoring: Liquidität im Fokus Die Factoring-Branche wächst dynamisch, doch Digitalisierung und Insolvenzen fordern die Anbieter heraus.