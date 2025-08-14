Zunehmend setzen Firmen auf Factoring: Liquidität im Fokus
Die Factoring-Branche wächst dynamisch, doch Digitalisierung und Insolvenzen fordern die Anbieter heraus.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Die Factoring-Branche wächst weiterhin, insbesondere im Neukundengeschäft, mit einem mittleren Wachstum von fast vier Prozent im ersten Halbjahr 2025.
- Rund 47 Prozent der Befragten erwarten ein Wachstum ihres Neukundengeschäfts, während 53 Prozent steigende Schuldnerinsolvenzen prognostizieren.
- Die Digitalisierung wird von über 84 Prozent der Anbieter als größte Herausforderung angesehen, ein Anstieg im Vergleich zu 2024.
- 63 Prozent der Anbieter sehen steigende Insolvenzanmeldungen als zentrale Herausforderung, während die Sorge vor Factoringbetrug und Cyberkriminalität gesunken ist.
- 53 Prozent der Befragten bewerten aufsichtsrechtliche Vorgaben als Hürde, und der Fachkräftemangel wird ebenfalls als relevantes Problem angesehen.
- Fast 79 Prozent der BFM-Mitglieder berichten von keinen Schwierigkeiten bei der Refinanzierung ihres Factoring-Geschäfts.
