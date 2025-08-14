Weltweite Aufmerksamkeit garantiert: Mexiko gibt grünes Licht für die Pilotmine

Das Warten hat ein Ende: Tocvan Ventures Corp. hat von den mexikanischen Behörden die Genehmigung für den Bau und Betrieb einer Pilotmine mit einer Laufzeit von außergewöhnlichen 10 Jahren (normalerweise 2-3 Jahre) auf seinem zu 100% kontrollierten Gran Pilar Gold-Silber-Projekt erhalten.

Diese Entscheidung beendet nicht nur die Ungewissheit, ob in Mexiko derzeit überhaupt neue Tagebau-Genehmigungen erteilt werden – sie wird auch den Startschuss für eine fundamentale Neubewertung der Tocvan-Aktie geben.

Die heutige Bewilligung ist erst die zweite bedeutende Minengenehmigung nach der von Heliostar Metals Ltd. (TSX.V: HSTR; aktuelle Börsenbewertung: $324 Mio.) und wird daher voraussichtlich hohe mediale Aufmerksamkeit erzeugen. Für Tocvan bedeutet sie den Sprung vom Explorer zum angehenden Produzenten – in einem Moment, in dem der Goldpreis nahe seinen Rekordständen notiert und die Bohrergebnisse des Projekts Spitzengehalte von bis zu 19,4 g/t Gold vorweisen können.



Quelle: https://youtu.be/RHiJyBDnoWY?si=ZQTwlYHGXCQ-w7aJ

Ein Signal an den Markt – und an die ganze Branche



Die Bedeutung dieser Nachricht reicht weit über Tocvan hinaus. In einem Land, in dem zuletzt keine neuen Genehmigungen erteilt wurden, ist die heutige Entscheidung ein deutliches Signal an Investoren und Minengesellschaften weltweit: Mexiko ist weiterhin bereit, neue Minenprojekte freizugeben – zumindest für Unternehmen, die über solide Projekte, hohe Umweltstandards und lokales Vertrauen verfügen.



Mit dem heutigen Tag steht fest : Neue Genehmigungen sind möglich – und Tocvan ist ganz vorne dabei. Die ungewöhnlich lange Laufzeit von 10 Jahren unterstreicht zudem das langfristige Vertrauen der Behörden in das Projekt und sendet ein starkes politisches Signal. Das dürfte für eine breite mediale Berichterstattung sorgen und Tocvan weltweit in den Fokus rücken.

Der Werttreiber für eine bevorstehende Neubewertung



Die Genehmigung der Pilotmine ist nicht nur ein technischer Meilenstein – sie ist ein potenzieller Gamechanger für die Bewertung der Tocvan-Aktie. In den letzten Jahren litten Explorationswerte in Mexiko unter der Unsicherheit, ob und wann neue Minenprojekte genehmigt werden. Diese Ungewissheit hatte einen Bewertungsabschlag zur Folge.

Mit der heutigen Entscheidung fällt dieser Abschlag für Tocvan weg. Tocvan ist nicht länger nur Explorer – jetzt beginnt der Schritt in die Produktion. Die Pilotmine ist erst der Anfang, das klare Ziel lautet Expansion. Frühere Bohrergebnisse mit Spitzengehalten von bis zu 19,4 g/t Gold und Silbergehalten im dreistelligen Bereich untermauern das Potenzial für einen hochprofitablen Betrieb.



Vollbild / Tocvan an der kanadischen Heimatbörse: Technisches Kaufsignal – Die Aktie bricht aus dem Aufwärtstrendkanal nach oben aus.

Technische Eckdaten, die das Potenzial schwarz auf weiß belegen



Die genehmigte Pilotmine umfasst :

• Laufzeit der Genehmigung: 10 Jahre

• 50.000 Tonnen Kapazität auf einem 4,5 Hektar großen Haufenlaugungs- ("Heap-Leach-Pad") Infrastruktur

• Hydrometallurgische Verarbeitung von Gold und Silber

• Offizielle (konservative) Betriebsziele: 50.000 t Erzabbau und -verarbeitung, Durchschnittsgehalt: 1,2 g/t Gold, Gewinnungsrate: 70%

• Vorangegangene Tests mit bis zu 99% Gold- und 97% Silberrückgewinnung ("recovery rate"; Gewinnungsrate)

• Möglichkeit zur Optimierung der Produktionsprozesse bei gleichzeitigem Frühstadium-Cashflow

Was das bedeutet : Bei den offiziellen konservativen Zielen – 50.000 Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 1,2 g/t Gold und einer Gewinnungsrate von 70% – könnte die Pilotmine rund 1.350 Unzen Gold produzieren. Beim aktuellen Goldpreis von $3.350 USD pro Unze entspräche dies möglichen Einnahmen von rund $4,5 Mio. USD (ca. $6,2 Mio. CAD) allein aus der Pilotphase.

Mit dem parallelen Bohr- und Abbau-/Trenchingprogramm – genehmigt für 45 Bohrsektionen und 67 Schürfgräben ("trenches") – hat Tocvan zudem die Freiheit, weitere hochgradige Zonen zu definieren und die Ressource kontinuierlich zu erweitern.

Warum jetzt entscheidend ist



Gold notiert nahe seinen Rekordständen, und mit dieser Genehmigung kann Tocvan nun handeln, statt zu warten. Der Schritt in die Pilotproduktion wird :

• den Börsenwert von Tocvan potenziell drastisch steigern,

• neue Investoren anziehen, die bislang auf regulatorische Klarheit gewartet haben,

• und Tocvans Bekanntheit weltweit erhöhen, da die Branche genau hinschaut, wer in Mexiko als Nächstes den Zuschlag bekommt.

Brodie Sutherland, CEO von Tocvan, bringt es auf den Punkt: "Wir freuen uns sehr über die Genehmigung für die Pilotmine – ein entscheidender Bestandteil unserer Strategie, Gran Pilar zügig in Richtung Produktion zu bringen. Diese Genehmigung, zusammen mit unseren umfangreichen Bohr- und Abbaugenehmigungen, versetzt uns in die Lage, die Exploration und Entwicklung mit Nachdruck voranzutreiben und gleichzeitig die rekordhohen Goldpreise zu nutzen, um den Wert für unsere Aktionäre zu maximieren. Sonoras bergbaufreundliches Umfeld und das Engagement unseres Teams für operative Exzellenz machen dies zu einer äußerst spannenden Zeit für Tocvan."

Fazit



Mit der Genehmigung der Pilotmine hat Tocvan nicht nur ein zentrales Unternehmensziel erreicht, sondern auch ein starkes Signal an den gesamten mexikanischen Minensektor gesendet. Die lang ersehnte regulatorische Klarheit beseitigt einen entscheidenden Bewertungsabschlag und öffnet den Weg in die nächste Entwicklungsphase – von der Exploration hin zur Produktion.



Für den Markt bedeutet dies : Tocvan ist nun in der Liga der Produzenten angekommen – wenn auch zunächst im Pilotmaßstab, aber mit dem klaren Ziel, die Kapazität mittelfristig deutlich auszuweiten. Die außergewöhnlich lange Laufzeit von 10 Jahren bietet Planungssicherheit und erhöht die Attraktivität für langfristige Investoren.



In einem Umfeld rekordhoher Goldpreise und wachsender globaler Rohstoffnachfrage könnte dies zu einem massiven Momentum führen. Die Aktie steht vor einer Neubewertung – und für Anleger könnte dies der Beginn einer fulminanten Aufwärtsbewegung sein, getragen von steigender Medienpräsenz, verstärktem Investoreninteresse und der Aussicht auf baldige erste Einnahmen aus der Pilotproduktion. Wer jetzt aufmerksam hinschaut, könnte am Anfang einer der spannendsten Wachstumsstorys im Gold- und Silbersektor dieser Dekade stehen.



Vollbild / Tocvan an der deutschen Tradegate-Börse: Deutlicher Ausbruch über langfristige Widerstände signalisiert Beginn eines neuen Aufwärtstrends.

Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 61.505.946

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,88 CAD (13.08.2025)

Marktkapitalisierung: $54 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,54 EUR (13.08.2025)

Marktkapitalisierung: €33 Mio. EUR

Kontakt



www.rockstone-research.com

Rockstone Disclaimer: Dieser Artikel dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellt keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Alle dargestellten Einschätzungen, Prognosen oder Meinungen spiegeln den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wider und können sich ohne Vorankündigung ändern. Es besteht keine Garantie, dass sich die erwähnten Aktien, Märkte, Rohstoffe oder wirtschaftlichen oder politischen Entwicklungen wie beschrieben entwickeln werden. Investitionen in Rohstoffe und v.a. in Aktien sind mit erheblichen Risiken verbunden, und es kann zu erheblichen Abweichungen von den hier dargestellten Szenarien kommen. Leser sollten sich vor finanziellen Entscheidungen unabhängig informieren oder professionellen Rat einholen. Beim Text handelt es sich u.a. um zitierte Teile der heutigen Pressemitteilung von Tocvan Ventures Corp. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer im vollständigen Research Report als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von Tocvan Ventures Corp., sodass er von Handelsvolumen- und Kurssteigerungen profitieren wird, wobei er für die hiesigen Ausführungen und Verbreitung auch bezahlt wird. Obwohl der Autor nicht direkt vom Unternehmen beauftragt und bezahlt wird, so findet eine Bezahlung von Dritten statt, wobei diese Dritten ebenfalls Aktien von Tocvan halten und von Handelsvolumen- und Kursanstiegen profitieren, sodass insgesamt mehrere Interessenkonflikte vorherrschen. Die hiesigen Ausführungen sollten somit nicht als Kaufempfehlung oder sonst wie als Handlungsempfehlung gewertet werden, sondern als Werbung. Einstige Profite sind keine Garantie für zukünftige Profite. Es wird empfohlen, dass Sie sich bei Investitionen immer der Hilfe von ausgebildeten und rechtlich eingetragenen Finanzberatern bedienen oder sich entsprechend Ihrem persönlichen Finanzhintergrund individuell beraten lassen. Vor einer Investition ist es empfehlenswert, genau festzulegen, welche Finanzziele Sie verfolgen, diese dann nach Relevanz einzuordnen, um dann festzustellen, welches Risiko Sie bereit sind, einzugehen, sodass alsdann ein vollständiger Finanzplan von einem anerkannten Finanzberater erstellt werden kann. Bitte holen Sie sich vor einer Investition zwingend einen solchen Finanzberater zur Seite und lesen Sie den vollständigen Disclaimer auf der Webseite von Rockstone Research.