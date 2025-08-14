Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke kommt in Flaute besser zurecht als gedacht

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JOST Werke Aktie

Die JOST Werke Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 52,10 auf Tradegate (14. August 2025, 08:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JOST Werke Aktie um +3,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,79 %.

Die Marktkapitalisierung von JOST Werke bezifferte sich zuletzt auf 813,54 Mio..

JOST Werke zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 70,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 76,00EUR was eine Bandbreite von +9,89 %/+39,19 % bedeutet.