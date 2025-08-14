Wüstenrot & Württembergische: Glänzendes H1 2025
Ein bemerkenswerter Aufschwung: Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) zeigt im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende Fortschritte und setzt neue Maßstäbe in der Finanzwelt.
Foto: Marijan Murat - dpa
- Wüstenrot & Württembergische AG (W&W) verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein Konzernergebnis von 91 Millionen Euro, im Vergleich zu minus 14 Millionen Euro im Vorjahr.
- Das Neugeschäft, insbesondere in der Baufinanzierung, stieg um 27,6 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro.
- Die Combined Ratio in der Sachversicherung verbesserte sich auf 83,8 Prozent, nach 104,7 Prozent im Vorjahreszeitraum.
- Die gebuchten Bruttobeiträge in der Schaden- und Unfallversicherung stiegen um 5,3 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro.
- In der Lebensversicherung wuchsen die Bruttobeiträge um 5,1 Prozent auf 889 Millionen Euro, während die Krankenversicherung um 6 Prozent auf 172 Millionen Euro zulegte.
- W&W erwartet für das Gesamtjahr 2025 eine deutliche Steigerung des IFRS-Konzernergebnisses, vorausgesetzt, es treten keine außergewöhnlichen Schadenereignisse auf.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Wuestenrot & Wuerttembergische ist am 14.08.2025.
Der Kurs von Wuestenrot & Wuerttembergische lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,900EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,20 % im Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.057,65PKT (-0,18 %).
