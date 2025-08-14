Finanzkonzern W&W verdient ein Jahr nach Südwest-Unwetter wieder Geld

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie

Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 14,94 auf Tradegate (13. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie um -0,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,36 %.

Die Marktkapitalisierung von Wuestenrot & Wuerttembergische bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..

Wuestenrot & Wuerttembergische zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.

Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,500Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 22,000Euro was eine Bandbreite von +40,94 %/+47,65 % bedeutet.