    Finanzkonzern W&W verdient ein Jahr nach Südwest-Unwetter wieder Geld

    Für Sie zusammengefasst
    • W&W erzielt 91 Millionen Euro Gewinn im H1 2023.
    • Vorjahr: Verlust von 14 Millionen Euro verzeichnet.
    • Vorstand optimistisch für deutliche Gewinnsteigerung.
    Foto: Marijan Murat - dpa

    (Im zweiten Absatz, letzter Satz, wird das Jahr berichtigt: 2022 rpt 2022)

    KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W ) ist dank ausgebliebener Unwetterschäden im ersten Halbjahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 91 Millionen Euro nach einem Verlust von 14 Millionen ein Jahr zuvor, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Kornwestheim mitteilte. Vorstandschef Jürgen Junker sieht W&W damit auf gutem Weg zu einer deutlichen Gewinnsteigerung im laufenden Jahr.

    Im Gesamtjahr 2024 war der Gewinn von W&W wegen hoher Unwetterschäden im Südwesten der Republik auf nur noch 36 Millionen Euro eingebrochen. Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch über 141 Millionen Euro verdient. 2022 hatte der Gewinn sogar bei 238 Millionen gelegen./stw/stk

    Wuestenrot & Wuerttembergische

    ISIN:DE0008051004WKN:805100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie

    Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 14,94 auf Tradegate (13. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie um -0,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von Wuestenrot & Wuerttembergische bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..

    Wuestenrot & Wuerttembergische zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,500Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 22,000Euro was eine Bandbreite von +40,94 %/+47,65 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
