Finanzkonzern W&W verdient ein Jahr nach Südwest-Unwetter wieder Geld
- W&W erzielt 91 Millionen Euro Gewinn im H1 2023.
- Vorjahr: Verlust von 14 Millionen Euro verzeichnet.
- Vorstand optimistisch für deutliche Gewinnsteigerung.
(Im zweiten Absatz, letzter Satz, wird das Jahr berichtigt: 2022 rpt 2022)
KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Der Finanzkonzern Wüstenrot & Württembergische (W&W ) ist dank ausgebliebener Unwetterschäden im ersten Halbjahr in die Gewinnzone zurückgekehrt. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 91 Millionen Euro nach einem Verlust von 14 Millionen ein Jahr zuvor, wie das im SDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Kornwestheim mitteilte. Vorstandschef Jürgen Junker sieht W&W damit auf gutem Weg zu einer deutlichen Gewinnsteigerung im laufenden Jahr.
Im Gesamtjahr 2024 war der Gewinn von W&W wegen hoher Unwetterschäden im Südwesten der Republik auf nur noch 36 Millionen Euro eingebrochen. Im Jahr zuvor hatte das Unternehmen noch über 141 Millionen Euro verdient. 2022 hatte der Gewinn sogar bei 238 Millionen gelegen./stw/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie
Die Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 14,94 auf Tradegate (13. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wuestenrot & Wuerttembergische Aktie um -0,13 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,36 %.
Die Marktkapitalisierung von Wuestenrot & Wuerttembergische bezifferte sich zuletzt auf 1,40 Mrd..
Wuestenrot & Wuerttembergische zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4000 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,500Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 22,000Euro was eine Bandbreite von +40,94 %/+47,65 % bedeutet.
Das Eigenkapital je Aktie laut HGB-Abschluss beträgt 24,12 € (Vorjahr 23,52 €)
Das Eigenkapital je Aktie laut Konzern-Abschluss beträgt 52,29 € (Vorjahr 52,57 €)
Aus dieser Perspektive liegt der Börsenkurs natürlich weit unter diesen Werten.
Warum? Liegt es am Management, das dies selbst nicht erklären kann oder an dessen
Unfähigkeit, die Schätze in der Bilanz kursfördernd zu heben?
Und mit der gewonnenen Liquidität Aktienrückkäufe zu tätigen bis der Kurs sich den 24 €
nähert?