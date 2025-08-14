    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    AKTIE IM FOKUS

    RWE schwach auf Tradegate nach verfehlten Erwartungen

    Für Sie zusammengefasst
    • RWE-Aktie verliert 1,7% nach enttäuschenden Zahlen.
    • Kennzahlen lagen 4-5% unter Konsensschätzungen.
    • Jahresziele für operatives Ergebnis bleiben bestätigt.
    AKTIE IM FOKUS - RWE schwach auf Tradegate nach verfehlten Erwartungen
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die RWE-Aktie hat am Donnerstag mit vorbörslichen Kursverlusten auf verfehlte Erwartungen an das Zahlenwerk des Energieversorgers zum ersten Halbjahr reagiert. Sie büßte auf Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag 1,7 Prozent auf 34,86 Euro ein.
    Die wichtigsten Kennziffern hätten 4 bis 5 Prozent unter den Konsensschätzungen gelegen, kommentierte RBC-Analyst Alexander Wheeler.

    UBS-Analystin Wanda Serwinowska verwies zugleich aber auf die bestätigten Jahresziele für das bereinigte operative Ergebnis und den bereinigten Gewinn. Hier läge die Konsensschätzung dicht am Mittelpunkt der Prognosespannen./ck/zb

    ISIN:DE0007037129WKN:703712

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,58 % und einem Kurs von 34,97 auf Tradegate (14. August 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -3,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 25,51 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +13,70 %/+37,03 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
