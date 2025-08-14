    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMLP AktievorwärtsNachrichten zu MLP
    MLP hält Umsatz stabil - Gewinneinbruch

    Für Sie zusammengefasst
    • MLP verzeichnet Gewinneinbruch im Q2 auf 1,3 Mio. €
    • Ebit sinkt um fast 60% auf 4,9 Millionen Euro
    • Jahresziel von 100-110 Millionen Euro bleibt bestehen
    WIESLOCH (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister MLP hat im zweiten Quartal auch unter dem Strich einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Der Überschuss sank von 11,3 Millionen Euro vor einem Jahr auf 1,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen für das zweite Quartal mitteilte. Bereits Ende Juli hatte MLP sich zum Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) geäußert und dabei von Belastungen durch das gesunkene Zinsniveau, niedrigere erfolgsabhängige Vergütungen sowie höhere Investitionen in die IT-Infrastruktur sowie in IT-Beratungsleistungen berichtet. Das Ebit fiel daher um fast 60 Prozent auf 4,9 Millionen Euro, während sich der Umsatz mit gut 228 Millionen Euro fast stabil hielt.

    Wie ebenfalls seit Ende Juli bekannt, soll es im zweiten Halbjahr aber wieder besser laufen. So bestätigte MLP das Jahresziel eines Ebit von 100 bis 110 Millionen Euro, nachdem hier nach den ersten sechs Monaten 42,7 Millionen Euro zu Buche stehen./mis/stk

     

    Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 8,20 auf Tradegate (14. August 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MLP Aktie um +0,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von MLP bezifferte sich zuletzt auf 858,28 Mio..

    MLP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von +53,06 %/+65,82 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
