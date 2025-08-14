MLP hält Umsatz stabil - Gewinneinbruch
- MLP verzeichnet Gewinneinbruch im Q2 auf 1,3 Mio. €
- Ebit sinkt um fast 60% auf 4,9 Millionen Euro
- Jahresziel von 100-110 Millionen Euro bleibt bestehen
WIESLOCH (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister MLP hat im zweiten Quartal auch unter dem Strich einen Gewinneinbruch hinnehmen müssen. Der Überschuss sank von 11,3 Millionen Euro vor einem Jahr auf 1,3 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag bei der Vorlage endgültiger Geschäftszahlen für das zweite Quartal mitteilte. Bereits Ende Juli hatte MLP sich zum Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) geäußert und dabei von Belastungen durch das gesunkene Zinsniveau, niedrigere erfolgsabhängige Vergütungen sowie höhere Investitionen in die IT-Infrastruktur sowie in IT-Beratungsleistungen berichtet. Das Ebit fiel daher um fast 60 Prozent auf 4,9 Millionen Euro, während sich der Umsatz mit gut 228 Millionen Euro fast stabil hielt.
Wie ebenfalls seit Ende Juli bekannt, soll es im zweiten Halbjahr aber wieder besser laufen. So bestätigte MLP das Jahresziel eines Ebit von 100 bis 110 Millionen Euro, nachdem hier nach den ersten sechs Monaten 42,7 Millionen Euro zu Buche stehen./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur MLP Aktie
Die MLP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 8,20 auf Tradegate (14. August 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der MLP Aktie um +0,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,42 %.
Die Marktkapitalisierung von MLP bezifferte sich zuletzt auf 858,28 Mio..
MLP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 12,800EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 12,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 13,000EUR was eine Bandbreite von +53,06 %/+65,82 % bedeutet.
Ich hoffe mal, dass die Zahlen positiv aufgenommen werden und der Gesamtemarkt mitspielt
Gut so !
Das Interview mit dem CFO liest sich recht selbstbewusst und wenn wirklich das erste
Quartal weiter an Bedeutung gewinnt werden wir dies am 15.05. mit dem Quartalsbericht
für das erste Quartal 2025 gut nachvollziehen können.
MLP läuft seit einiger Zeit "wie auf Schienen" schön bergauf....... bitte nicht den Fuß vom
Gaspedal nehmen, dann sehen wir im Juni 2025 spätestens die 8 vor dem Komma beim Kurs.
Betreutes Vermögen Ende 2024: 63,1 Milliarden € (2023: 57 Mill.)
Familienkunden Ende 2024: 591.000 (2023: 580000)
Sachversicherungsvol.Ende 2024: 751 Millionen € (2023: 687 Mio)
Firmenkunden Ende 2024: 28.000 (2023: 27400 )
Fundamental ist dies ohnehin absolut gerechtfertigt, schönes Wachstum
in den Bereichen.
Hier der Bericht in der PLATOW Börse.
Quelle: https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-03/64838059-mlp-cfo-loose-die-wachstumsraten-werden-hoch-bleiben-038.htm