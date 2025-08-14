    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPNE AktievorwärtsNachrichten zu PNE
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Geringere Stromerzeugung belastet Windparkbetreiber PNE

    Für Sie zusammengefasst
    • Niedrigere Stromerzeugung belastet PNE-Ergebnisse.
    • EBITDA sank auf 4,7 Millionen Euro, Verlust wächst.
    • Umsatz stieg auf 73,9 Millionen Euro, Prognose bekräftigt.
    Geringere Stromerzeugung belastet Windparkbetreiber PNE
    Foto: PNE AG

    CUXHAVEN (dpa-AFX) - Eine niedrigere Stromerzeugung hat die Ergebnisse des Windparkbetreibers PNE im ersten Halbjahr belastet. So sank das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um vier Millionen auf 4,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Cuxhaven mitteilte. Unter dem Strich vergrößerte sich der Verlust auf 30,5 Millionen Euro. Im Vorjahr war es noch ein Minus von etwas mehr als 20 Millionen Euro gewesen. Dabei belasteten vor allem schlechte Windverhältnisse zu Jahresbeginn. Im zweiten Quartal lagen diese im Rahmen der Erwartungen, konnten die ersten drei Monate des Jahres jedoch nicht ausgleichen.

    Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr hingegen auf 73,9 Millionen Euro, nach 60,6 Millionen Euro im Vorjahr. Die Jahresprognose bekräftigte PNE. "Für die zweite Jahreshälfte sind wir sehr zuversichtlich", kommentierte Konzernchef Heiko Wuttke. "Bei vielen Projekten in Deutschland und auf den internationalen Märkten befinden wir uns in der Schlussrunde der Verkaufsgespräche. Wir werden, wie geplant, die Projektverkäufe in Deutschland, Polen und Frankreich abschließen."/nas/zb

    PNE

    +0,14 %
    -3,86 %
    -3,60 %
    -3,60 %
    -0,14 %
    -10,74 %
    +175,43 %
    +541,53 %
    +408,34 %
    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PNE Aktie

    Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 14,60 auf Tradegate (13. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PNE Aktie um -3,86 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von PNE bezifferte sich zuletzt auf 1,12 Mrd..

    PNE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,000EUR.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PNE - A0JBPG - DE000A0JBPG2

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PNE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Geringere Stromerzeugung belastet Windparkbetreiber PNE Eine niedrigere Stromerzeugung hat die Ergebnisse des Windparkbetreibers PNE im ersten Halbjahr belastet. So sank das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um vier Millionen auf 4,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am …