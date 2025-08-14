    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Britische Wirtschaft verliert an Fahrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Britische Wirtschaft wächst im Q2 um 0,3 Prozent.
    • Wachstumsrate im Q1 lag noch bei 0,7 Prozent.
    • Starke Industrieproduktion steigert Wirtschaft unerwartet.

    LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft hat im Frühjahr nach einem starken Jahresauftakt an Fahrt verloren. Im zweite Quartal ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mitteilte. Zu Beginn des Jahres hatte die Wachstumsrate noch 0,7 Prozent betragen.

    Allerdings wuchs die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas im zweiten Quartal stärker als Analysten erwartet hatten. Diese waren für die Monate April bis Juni nur von einer Zunahme der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent ausgegangen.

    Zum Wachstum hat auch eine unerwartet starke Industrieproduktion im Juni beigetragen. Hier meldete das Statistikamt einen Anstieg um 0,7 Prozent im Monatsvergleich, der damit deutlich stärker als erwartet ausgefallen war. Auch im Jahresvergleich lag die Fertigung in den Industriebetrieben mit einem Zuwachs von 0,2 Prozent über den Erwartungen./jkr/stk





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
