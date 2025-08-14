    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    AKTIE IM FOKUS

    Hellofresh unter Druck - Prognosen gesenkt, schwaches Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Hellofresh-Aktien fallen um 6% im vorbörslichen Handel.
    • Umsatzprognosen für 2025 deutlich nach unten korrigiert.
    • Starker Euro belastet Geschäftsmodell und Erwartungen.
    Foto: HelloFresh

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein schwaches zweites Quartal und gesenkte Jahresprognosen dürften den Aktien von Hellofresh am Donnerstag einen weiteren Rückschlag bringen. Nach zuletzt schon drei schwächeren Xetra-Handelstagen sackten die Aktien im vorbörslichen Tradegate-Handel nochmals um sechs Prozent ab. Sie steuern damit auf ihr niedrigstes Niveau seit Mitte Juli zu.

    Die UBS sprach in einem ersten Kommentar davon, dass der vorläufige Umsatz im zweiten Quartal erneut die Erwartungen verfehlt habe. Als Ergebnis davon sei der Ausblick über alle wichtigen Kennziffern hinweg gesenkt worden. Beim Umsatz geht der Kochboxen-Lieferant für 2025 nun von einem größeren Rückgang aus, während die Zielbänder für die operative Gewinnentwicklung gesenkt wurden. Zu schaffen macht dem Unternehmen der starke Euro.

    Marcus Diebel von JPMorgan schrieb in einer ersten Reaktion davon, dass die Umsatzentwicklung wohl Fragen aufwirft hinsichtlich der Verfassung des Geschäftsmodells. Er erwartet, dass die Konsenserwartungen für das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Jahr um etwa 10 Prozent sinken werden./tih/zb

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ISIN:DE000A161408WKN:A16140

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,10 % und einem Kurs von 8,10 auf Tradegate (14. August 2025, 08:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -11,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,26 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +23,19 %/+91,62 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
