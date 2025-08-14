FRIWO: Starkes Wachstum und hohe Einmaleffekte in H1 2025
FRIWO AG startet mit frischem Wind ins Jahr 2025: Ein beeindruckender Auftragseingang und strategische Neuausrichtungen versprechen profitables Wachstum und finanzielle Stabilität.
Foto: Iewek Gnos - Unsplash
- FRIWO AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg des Auftragseingangs um 7,1 % auf 46,8 Mio. Euro.
- Der Konzernumsatz betrug 40,1 Mio. Euro und blieb nahezu auf dem Vorjahresniveau.
- Das ausgewiesene EBIT stieg dank Einmaleffekten aus dem Verkauf eines Joint Ventures auf 11,9 Mio. Euro, während das bereinigte Ergebnis bei -1,0 Mio. Euro lag.
- Für 2025 werden Umsätze zwischen 75 und 90 Mio. Euro sowie ein ausgeglichenes operatives Ergebnis erwartet, unterstützt durch hohe Einmalgewinne.
- Die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 5,3 % auf 14,8 %, und die finanzielle Sanierung des Unternehmens wurde erfolgreich abgeschlossen.
- FRIWO plant eine strategische Neuausrichtung zur Förderung des profitablen Wachstums und erwartet bis 2029 ein jährliches Umsatzwachstum im höheren einstelligen Prozentbereich.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei FRIWO ist am 14.08.2025.
Der Kurs von FRIWO lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 7,3500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,38 % im Plus.
+5,52 %
-1,29 %
-0,65 %
-7,83 %
-70,58 %
-78,51 %
-44,57 %
+4,68 %
ISIN:DE0006201106WKN:620110
