Zahlungsdienstleister Adyen senkt Umsatzprognose
- Adyen senkt Wachstumsprognose wegen Handelskonflikt.
- Weniger Zahlungen durch Zolldrohungen im ersten Halbjahr.
- Umsatzwachstum 2023 bleibt hinter Erwartungen zurück.
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Zahlungsdienstleister Adyen muss wegen des von Donald Trump ausgelösten Handelskonflikts bei der Wachstumsprognose zurückrudern. Da im ersten Halbjahr wegen der durch die Zolldrohungen ausgelösten Probleme weniger Zahlungen als erwartet abgewickelt wurden, sei in diesem Jahr die bisher angestrebte Beschleunigung des Wachstums unwahrscheinlich, teilte das im EuroStoxx 50 notierte Unternehmen am Donnerstag in Amsterdam mit.
Adyen geht jetzt davon aus, dass der währungsbereinigte Umsatz im laufenden Jahr in etwa so wie im ersten Halbjahr zulegen kann. In den sechs Montagen bis Ende Juni stieg der Erlös um 20 Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro. Bereinigt um Währungseffekte lag das Wachstum bei 21 Prozent. 2024 war der Erlös noch um 23 Prozent auf rund zwei Milliarden Euro geklettert./zb/tav/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 5.383 auf Ariva Indikation (14. August 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -2,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,26 %.
Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 38,18 Mrd..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.060,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +31,88 %/+106,07 % bedeutet.