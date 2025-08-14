RBC stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Commerzbank von 28 auf 33 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Dank höherer Gewinnschätzungen hätten die Aktienkurse europäischer Banken weiteres Aufwärtspotenzial, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Sektorbetrachtung. Geopolitische und gesamtwirtschaftliche Unsicherheiten jedoch blieben bestehen, wodurch die Branche angesichts der zuletzt starken Kursentwicklung etwas anfällig für negative Nachrichten sei./la/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 17:31 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 36,63EUR auf Tradegate (14. August 2025, 08:36 Uhr) gehandelt.





