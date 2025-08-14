Thyssen-Aktie crasht nach Umsatzwarnung – TKMS-IPO mit 31 Millionen Aktien

Der Umsatz fiel im Quartal um 9 Prozent auf 8,2 Milliarden Euro, belastet durch sinkende Nachfrage und niedrigere Preise in drei von fünf Sparten. Positiv wirkte das Segment Decarbon Technologies mit Sondererträgen, das den bereinigten operativen Gewinn um 4 Prozent auf 155 Millionen Euro steigerte – weniger als die vom Markt erwarteten 174 Millionen Euro. "Das schwache Marktumfeld in wichtigen Kundenindustrien wie der Automobilindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau und der Bauwirtschaft sind für uns deutlich zu spüren", sagte CEO Miguel López.

Thyssenkrupp hat nach einem deutlichen Umsatzrückgang im dritten Quartal seine Umsatzprognose für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr gesenkt. Statt eines Rückgangs von maximal 3 Prozent erwartet der Industriekonzern nun ein Minus von 5 bis 7 Prozent. Auch beim bereinigten EBIT peilt der Konzern nun den unteren Rand der Zielspanne von 600 Millionen bis 1 Milliarde Euro an, hält aber an den bisherigen Gewinn- und Free-Cashflow-Zielen fest.

Unter dem Strich stand ein Verlust von 278 Millionen Euro nach Anteilen Dritter, verursacht durch einen Steuereffekt im Zusammenhang mit der geplanten Abspaltung der Marinesparte TKMS (–135 Millionen Euro), Wertminderungen im Stahlgeschäft (–100 Millionen Euro) und Restrukturierungskosten im Autoteilebereich (–70 Millionen Euro). Der Free Cashflow vor Portfolioveränderungen lag bei –227 Millionen Euro, soll bis Geschäftsjahresende aber mindestens ausgeglichen sein.

Die Investitionen werden wegen der angespannten Lage um 200 Millionen Euro auf 1,4 bis 1,6 Milliarden Euro gekürzt. Ein Lichtblick war TKMS, das mit einem U-Boot-Auftrag aus Singapur und einem Großauftrag der Deutschen Marine das Neugeschäft um 21 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro steigerte und als einziger Bereich den Umsatz erhöhte. Aber auch das konnte die schwache Entwicklung in den anderen Bereichen nicht ausgleichen. Die Thyssen-Aktie fällt in der Folge am Donnerstag zweistellig.

Thyssenkrupp will TKMS abspalten und im Oktober 49 Prozent der Anteile an die Börse bringen. Aktionäre erhalten für je 20 Thyssenkrupp-Aktien eine TKMS-Aktie. Laut Reuters werden damit rund 31 Millionen TKMS-Aktien handelbar sein.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

