    Lanxess vorbörslich belastet von Senkung des Gewinnausblicks

    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die Aktien von Lanxess droht die Abwärtstendenz der vergangenen drei Tage am Donnerstag weiterzugehen. Der Chemiekonzern wurde zum nächsten Branchenunternehmen, das den Gewinnausblick unter anderem wegen der US-Zollpolitik senken muss.

    Der Kurs sackte daraufhin auf der Plattform Tradegate mit dort gezahlten 23,57 Euro vorbörslich mit drei Prozent ins Minus. Unter 23,24 Euro wäre der Kurs dann auf dem niedrigsten Niveau seit April.

    Wie Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan in einem ersten Kommentar schrieb, ist das Ausmaß der Kürzung der Prognose für das laufende Geschäftsjahr etwas größer als erwartet.

    Für 2025 rechnet Konzernchef Matthias Zachert nun mit einem um bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) von 520 und 580 Millionen Euro, nachdem bisher 600 bis 650 Millionen Euro im Plan gestanden hatten. Der JPM-Experte schätzt daher, dass die Schwäche der Aktien weitergehen könnte./tih/mis

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

    Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 247,6 auf Tradegate (14. August 2025, 08:30 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -0,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 2,02 Mrd..

    Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -10,33 %/+40,91 % bedeutet.




