    Verletzte nach ukrainischen Drohnenangriffen in Russland

    Für Sie zusammengefasst
    • Drei Verletzte bei Drohnenangriff in Belgorod.
    • Gebäude der Gebietsverwaltung wurde angegriffen.
    • 44 ukrainische Drohnen in der Nacht abgefangen.

    BELGOROD (dpa-AFX) - Bei ukrainischen Drohnenangriffen sind in der russischen Grenzregion Belgorod mindestens drei Menschen verletzt worden. Alle seien in Krankenhäuser eingeliefert worden, teilte der Gouverneur des Gebiets, Wjatscheslaw Gladkow, bei Telegram mit. Bei dem Angriff sei das Gebäude der Gebietsverwaltung angegriffen worden.

    Im südrussischen Gebiet Wolgograd gab es einen Brand und ein Leck in einer Erdölraffinerie infolge eines Drohnenangriffs. Ursache seien herabgestürzte Drohnentrümmer gewesen, teilte der Gouverneur Andrej Botscharow mit. Insgesamt wurden nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums 44 ukrainische Drohnen im Laufe der Nacht abgefangen.

    Bei ihrem Abwehrkampf gegen eine russische Invasion greift die Ukraine auch Ziele im Hinterland von Russland an./ast/DP/zb





    dpa-AFX
