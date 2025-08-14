    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHamburger Hafen und Logistik AktievorwärtsNachrichten zu Hamburger Hafen und Logistik
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hafenlogistiker HHLA profitiert von China-Handel

    Für Sie zusammengefasst
    • HHLA profitiert von steigendem China-Handel.
    • Containerumschlag steigt um 10,2 % auf 1,63 Mio.
    • Gewinn sinkt auf 11,2 Mio. Euro trotz Umsatzplus.
    Hafenlogistiker HHLA profitiert von China-Handel
    Foto: Jonas Walzberg - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat zwischen April und Juni von zunehmendem Handel mit China profitiert. Das geht aus dem Halbjahresfinanzbericht hervor. Der Containerumschlag an den Terminals der Hamburger Hafen und Logistik AG nahm zum Vorjahreszeitraum um 10,2 Prozent auf 1,63 Millionen Standardcontainer zu.

    Der Konzernumsatz wuchs im zweiten Quartal um 13,2 Prozent auf 448,9 Millionen Euro, wobei Umschlag- und Transportgeschäft ähnlich zulegten. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern stieg um 13 Prozent auf 46,8 Millionen Euro. Nach Steuern und nach Berücksichtigung anderer Gesellschafter blieb ein Gewinn von 11,2 (Vorjahr 14,3) Millionen Euro.

    Angesichts der Handelsspannungen und der regionalen Konflikte wie am Roten Meer stellt sich die HHLA darauf ein, dass sich in der zweiten Jahreshälfte der Umschlag in Häfen weltweit verlangsamt./lkm/DP/mis

    Hamburger Hafen und Logistik

    +0,97 %
    +0,49 %
    +9,57 %
    +17,71 %
    +23,50 %
    +51,25 %
    +28,38 %
    +27,01 %
    -62,52 %
    ISIN:DE000A0S8488WKN:A0S848

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie

    Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 20,80 auf Tradegate (13. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um +0,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,57 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,52 Mrd..

    Hamburger Hafen und Logistik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5300 %.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hamburger Hafen und Logistik - A0S848 - DE000A0S8488

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hamburger Hafen und Logistik. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Hafenlogistiker HHLA profitiert von China-Handel Der Hamburger Hafenlogistiker HHLA hat zwischen April und Juni von zunehmendem Handel mit China profitiert. Das geht aus dem Halbjahresfinanzbericht hervor. Der Containerumschlag an den Terminals der Hamburger Hafen und Logistik AG nahm zum …