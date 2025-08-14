Hafenlogistiker HHLA profitiert von China-Handel

Angesichts der Handelsspannungen und der regionalen Konflikte wie am Roten Meer stellt sich die HHLA darauf ein, dass sich in der zweiten Jahreshälfte der Umschlag in Häfen weltweit verlangsamt./lkm/DP/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie

Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 20,80 auf Tradegate (13. August 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um +0,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,52 Mrd..

Hamburger Hafen und Logistik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5300 %.