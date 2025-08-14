    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadesso AktievorwärtsNachrichten zu adesso

    Adesso vorbörslich starker Gewinner nach guten Quartalszahlen

    • Adesso-Aktien steigen um 5% auf 77,20 Euro.
    • Operatives Ergebnis im Q2 fast verdoppelt.
    • Verlust auf 1,9 Millionen Euro verringert.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die zuletzt immer weiter abgerutschten Aktien von Adesso werden am Donnerstag in einem Umfeld durchwachsener Unternehmensnachrichten wohl zum Outperformer am deutschen Aktienmarkt.

    Der Kurs des IT-Dienstleisters zog im Handel auf der Plattform Tradegate um fünf Prozent auf 77,20 Euro an. Damit steuern die Aktien auf eine deutliche Erholung zu, nachdem sie am Vortag das niedrigste Niveau seit November erreicht hatten.

    Das operative Ergebnis schnellte im zweiten Quartal mit 19,3 Millionen Euro auf fast das Doppelte des Vorjahreswertes hoch. Analysten hatten mit deutlich weniger gerechnet. Unter dem Strich schrieb das Unternehmen zwar einen Verlust, es konnte diesen aber auf 1,9 Millionen Euro verringern./tih/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adesso Aktie

    Die adesso Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,97 % und einem Kurs von 79,00 auf Tradegate (14. August 2025, 08:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adesso Aktie um -6,32 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von adesso bezifferte sich zuletzt auf 564,18 Mio..

    adesso zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 123,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der adesso Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 160,00EUR was eine Bandbreite von -1,85 %/+84,76 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
