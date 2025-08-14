    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Verluste am japanischen Markt nach Rekordlauf

    • Japanische Aktien fallen nach Rekordlauf um 1,45%.
    • Chinesische Börsen zeigen gemischte Tendenzen, CSI-300 steigt.
    • Australischer Markt erholt sich leicht um 0,53%.
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben am Donnerstag keine gemeinsame Richtung gefunden. Dabei gaben japanische Aktien nach dem Rekordlauf der Vortage etwas stärker nach, einige Anleger machten erst einmal Kasse.

    In Tokio verlor der Leitindex Nikkei 225 1,45 Prozent auf 42.649,26 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten dies mit der Stärke des Yen zum Dollar. Zudem seien die Renditen am Anleihemarkt gestiegen. Marktexperte Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management verwies auf Forderungen von US-Finanzminister Scott Bessent, dass japanische Notenbank die Zinsen anheben solle.

    Etwas besser sah es an den chinesischen Börsen aus. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,39 auf 4.192,99 Punkte. Innes führte den kontinuierlichen Anstieg auf liquiditätsgetriebene Käufe zurück. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank dagegen um 0,3 Prozent auf 25.535,92 Punkte.

    Am australischen Markt ging es unterdessen nach den Vortagsverlusten leicht nach oben. Der S&P/ASX 200 gewann 0,53 Prozent auf 8.873,80 Punkte./mf/mis




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
