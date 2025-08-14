HR Path stärkt seine globale Präsenz mit der strategischen Akquisition von RKM Consulting in Australien

PARIS, 14. August 2025 /PRNewswire/ -- HR Path, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich HR-Beratung und HRIS-Lösungen, freut sich, die strategische Übernahme von RKM Consulting bekannt zu geben, einem australischen Unternehmen, spezialisiert auf HRIS-Beratung.

Mit Niederlassungen in 28 Ländern und mehr als 2.500 Experten ist HR Path ein verlässlicher Partner für Unternehmen, die sich den komplexen Herausforderungen im Bereich Human Resources stellen. HR Path ist spezialisiert auf Beratung, Implementierung und operative Dienstleistungen und bietet modernste Lösungen, die darauf ausgelegt sind, Effizienz zu steigern und Wachstum zu fördern. Seit der Gründung im Jahr 2001 bleibt das Unternehmen seiner Mission treu, die HR-Praktiken weltweit neu zu gestalten.

RKM Consulting wurde im Jahr 2000 gegründet und hat sich einen starken Ruf als kundenorientierter Anbieter von HR-Technologielösungen erarbeitet. Das Unternehmen wurde mit dem Ziel gegründet, als verlässlicher Partner der HR-Community aufzutreten und sicherzustellen, dass HR-Technologielösungen erfolgreich umgesetzt werden. RKM Consulting ist auf Dienstleistungen im Bereich Human Resources Technology spezialisiert und unterstützt seine Kunden bei der Auswahl, Implementierung und dem laufenden Betrieb von HR-Informationssystemen (HRIS). Dabei steht die enge Zusammenarbeit mit den Kunden stets im Mittelpunkt.

Diese Akquisition ist ein wichtiger Meilenstein für HR Path, der die Position als führendes Unternehmen in der HR-Branche weiter festigt und die Präsenz auf dem australischen Markt ausbaut. RKM Consultings Spezialisierung auf HRIS-Technologien – insbesondere SAP SuccessFactors – stärkt HR Path's bereits etablierte Position im SAP-HCM-Markt und unterstreicht zugleich das Engagement, organisatorisches Wachstum und Exzellenz durch strategische HR-Lösungen voranzutreiben. Seit der Übernahme von DDG im Jahr 2019 ist HR Path in Australien aktiv, und mit der Eröffnung unseres australischen Standorts im Jahr 2024 haben wir unser Engagement für die Region noch einmal deutlich bekräftigt. Der konsequente Kundenfokus von RKM Consulting im Bereich HRIS-Technologie ergänzt HR Path's Vision, organisatorisches Wachstum und Exzellenz durch strategische HR-Lösungen zu fördern, auf ideale Weise.

„Wir freuen uns, RKM Consulting in HR Path Gruppe willkommen zu heißen. Diese Übernahme ist ein wichtiger Meilenstein für unser Wachstum in Australien und Neuseeland.", sagte Suraj K. K., Managing Director von HR Path ANZ.

„Wir freuen uns sehr über dieses neue Kapitel!", sagte Rob Makinson, Managing Director at RKM Consulting. „Dieser Schritt eröffnet spannende Perspektiven für unser Team sowie unsere Kunden und sichert uns weiteres Wachstum und Erfolg. Wir bleiben unserem Anspruch treu, erstklassigen Service der HR Business Community in Australien zu bieten und freuen uns darauf, neue Möglichkeiten innerhalb von HR Path zu erkunden."

