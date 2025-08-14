Das reicht Anlegern nicht
RWE unter Druck: Windflaute drückt auf den Gewinn – und die Aktie
Der Gewinn von Deutschlands größtem Energieversorger bleibt in der ersten Jahreshälfte hinter den Erwartungen zurück. Nach einem bislang starken 2025 für die Aktie geben die Papiere am Donnerstag erst einmal nach.
- Gewinn von RWE im H1 2025 unter Erwartungen.
- EBITDA sank um 25% auf 2,14 Mrd. Euro.
- Aktie fällt um 2%, Prognose bleibt jedoch stabil.
Der Energieversorger hat im ersten Halbjahr 2025 beim bereinigten Ergebnis eine schwächere Performance als erwartet präsentiert. Grund sind vor allem geringere Windenergie-Erträge sowie ein schwaches Geschäft im Energiehandel. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank um mehr als ein Viertel auf 2,14 Milliarden Euro – Analysten hatten im Durchschnitt 2,24 Milliarden Euro prognostiziert.
Besonders stark unter Druck stand die Sparte Supply & Trading, die traditionell von Preisschwankungen im Strommarkt profitiert. Hier brach der Gewinn um 95 Prozent auf nur noch 16 Millionen Euro ein. RWE verwies auf eine Normalisierung der Terminmärkte, nachdem in der Vergangenheit außergewöhnliche Preissprünge für volatile Gewinne gesorgt hatten.
RWE-Chef Markus Krebber zeigte sich dennoch zuversichtlich: "Wir haben die Hälfte unseres Jahresziels für das bereinigte Nettoergebnis je Aktie erreicht." Für das Gesamtjahr bleibt der Konzern bei seiner Prognose: Das bereinigte EBITDA soll zwischen 4,55 und 5,15 Milliarden Euro liegen, die Dividende bei 1,20 Euro je Aktie.
RWE ist nach wie vor einer der weltweit größten Entwickler von Offshore-Windprojekten und hält rund die Hälfte seiner erneuerbaren Kapazitäten in den USA. Anleger reagierten zunächst zurückhaltend: Die Aktie fällt am Donnerstag im frühen Handel bei Tradegate um mehr als 2 Prozent.
Trotz der aktuellen Rückschläge betont der Konzern seine mittelfristigen Ziele: Für 2027 und 2030 peilt RWE weiterhin ein solides Wachstum beim bereinigten Gewinn je Aktie an. Die Halbjahreszahlen zeigen jedoch, wie stark das Geschäft von Wetterbedingungen und Energiepreisschwankungen abhängt – und wie volatil der Markt für erneuerbare Energien bleiben kann.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion