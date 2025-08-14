Grammer AG: Halbjahreszahlen 2025 enthüllt!
Trotz wirtschaftlicher Turbulenzen und Herausforderungen zeigt die GRAMMER AG Anpassungsfähigkeit und strategische Weichenstellungen, um den Umsatzrückgang im ersten Halbjahr 2025 zu bewältigen.
- GRAMMER AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatzrückgang von 4,5 % auf 953,7 Mio. EUR, bedingt durch gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Unsicherheiten.
- Das EBIT sank auf 24,2 Mio. EUR, während das operative EBIT durch Restrukturierungsmaßnahmen auf 35,6 Mio. EUR gesteigert wurde, mit einer verbesserten operativen EBIT-Rendite von 3,7 %.
- Beide Produktbereiche, Automotive und Commercial Vehicles, verzeichneten Umsatzrückgänge von 4,1 % bzw. 5,4 %.
- In der Region EMEA stieg der Umsatz leicht um 0,5 %, während in den Regionen AMERICAS und APAC Umsatzrückgänge von 21,6 % bzw. 3,3 % verzeichnet wurden.
- Kelvin Wang wurde als neuer Chief Financial Officer (CFO) in den Vorstand berufen.
- Der Ausblick für das Gesamtjahr 2025 wurde bestätigt, mit einem erwarteten Umsatz auf Vorjahresniveau von etwa 1,9 Mrd. EUR und einem operativen EBIT von rund 60 Mio. EUR.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Grammer ist am 14.08.2025.
Der Kurs von Grammer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,6750EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,75 % im Plus.
