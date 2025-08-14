OLB glänzt im ersten Halbjahr 2025: Oldenburgische Lbk 0,05 % bis 03/31
OLB zeigt 2025 Stärke: Gewinnsprung, Kostenreduktion und strategische Neuausrichtung.
Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - picture alliance
- Ergebnis vor Steuern der OLB stieg im ersten Halbjahr 2025 auf 191,2 Millionen Euro, verglichen mit 185,0 Millionen Euro im Vorjahr.
- Die Bank fokussierte sich auf konsequentes Kostenmanagement und erzielte eine signifikante Senkung der Cost-Income-Ratio auf 44,4 Prozent.
- Das Kreditvolumen wurde auf 26,1 Milliarden Euro erhöht, während die Kundeneinlagen stabil bei 22,3 Milliarden Euro blieben.
- Die Risikovorsorge lag unter den Erwartungen, mit einem Aufwand von 17,9 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2025, verglichen mit 30,9 Millionen Euro im Vorjahr.
- Die harte Kernkapitalquote (CET1 Ratio) stieg auf 14,1 Prozent, deutlich über den aufsichtlich geforderten 10,0 Prozent.
- Vorbereitungen für den Übergang der OLB zur TARGO Deutschland GmbH, einer Tochtergesellschaft der Crédit Mutuel Alliance Fédérale, sind im Gange, wobei die Genehmigung der Aufsichtsbehörden noch aussteht.
