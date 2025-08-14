Nagarro: Starkes Q2-Wachstum trotz globaler Hürden!
Nagarro zeigt Stärke im zweiten Quartal 2025 mit einem Umsatzplus von 4,7 % und einer robusten Gross Margin, trotz globaler Herausforderungen.
- Nagarro verzeichnete im zweiten Quartal 2025 ein Umsatzwachstum von 4,7 % in konstanter Währung und einen Anstieg der Gross Margin um 14,2 % trotz globaler makroökonomischer Herausforderungen.
- Der Umsatz im zweiten Quartal 2025 betrug 252,0 Mio. EUR, was einem Anstieg von 3,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der Gross Profit von 73,3 Mio. EUR auf 83,7 Mio. EUR stieg.
- Das bereinigte EBITDA im zweiten Quartal 2025 sank auf 30,5 Mio. EUR (12,1 % Marge) im Vergleich zu 35,5 Mio. EUR (14,5 % Marge) im Vorjahr, beeinflusst durch die Abschwächung des US-Dollars.
- Im ersten Halbjahr 2025 stiegen die Umsatzerlöse auf 498,9 Mio. EUR, mit einem währungsbereinigten Wachstum von 3,6 %, während das bereinigte EBITDA auf 60,8 Mio. EUR sank.
- Die Anzahl der Kunden mit einem Jahresumsatz von über 1 Mio. EUR stieg von 184 auf 188, und eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie wurde beschlossen.
- Die Prognose für das Jahr 2025 wurde angepasst, wobei der Umsatz näher am unteren Ende der Spanne von 1.020 bis 1.080 Mio. EUR erwartet wird, und die bereinigte EBITDA-Marge zwischen 13,5 % und 14,5 % liegen soll.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Nagarro ist am 14.08.2025.
Der Kurs von Nagarro lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 49,62EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -6,73 % im Minus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 48,82EUR das entspricht einem Minus von -1,61 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.127,52PKT (+0,23 %).
