Hyper Bit schließt Anzahlung für Hosting in spezieller Quebec-Kryptoanlage ab und verkündet Wandelschuldverschreibung zur Bestellung von bis zu 100 DG2-Kryptominern der nächsten Generation

Vancouver, British Columbia – 14. August 2025 / IRW-Press / Hyper Bit Technologies Ltd. (CSE: HYPE) (OTCID: HYPAF) (FWB: N7S0) (das „Unternehmen“ oder „Hyper Bit“) gibt bekannt, dass es Dogecoin Mining Technologies Corp. („DMTC“) ein Darlehen gewährt hat, um die Anzahlung für die 11-MW-Krypto-Mining-Anlage in Quebec, Kanada, abzuschließen, in der die ElphaPex-Mining-Rigs des Unternehmens untergebracht werden sollen.

Dallas La Porta, President, CEO und Direktor von Hyper Bit Technologies Ltd., erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Lieferung unserer ersten Bestellungen von DG1+-Minern. Diese Colocation-Zahlung ist der letzte Schritt bei der Vorbereitung der Lieferung und Einrichtung unserer ersten Bestellung von Rigs, und wir gehen davon aus, dass wir in Kürze mit dem Mining beginnen können. Wir haben nun Vorauszahlungen für die erwartete Lieferung unserer ElphaPex DG2-Miner der nächsten Generation im vierten Quartal geleistet und sind auf dem besten Weg, unser am 21. Juli angekündigtes Ziel zu erreichen, innerhalb von 60 Tagen 100 Miner zu bestellen“.

Vereinbarung über Wandelschuldverschreibungen

Darüber hinaus gab das Unternehmen bekannt, dass es die am 21. Juli 2025 bekannt gegebenen Darlehensvereinbarungen über 453.500 $ für 90-Tage-Wandelschuldverschreibungen überarbeitet hat, um den Kauf von bis zu 75 weiteren ElphaPex DG2-Minern zu ermöglichen und die Gesamtbestellung damit auf 100 Miner zu erhöhen.

Das Unternehmen beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von unbesicherten Wandelschuldverschreibungen (die „Schuldverschreibungen“) mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu 521.525 $ (der „Nennbetrag“) durchzuführen, verbunden mit einem ursprünglichen Emissionsabschlag von 15 %, was einem Bruttoerlös von bis zu 453.500 $ entspricht (das „Angebot“).

Sofern der Kapitalbetrag nicht zuvor umgewandelt wird, erfolgt die Rückzahlung spätestens um 17:00 Uhr (Ortszeit Vancouver) am Fälligkeitstag (dem „Fälligkeitstag“), der drei (3) Monate nach dem Ausgabedatum (dem „Ausgabedatum“) liegt. Am Fälligkeitstag hat das Unternehmen das Recht, den Kapitalbetrag zu einem Preis von 0,30 $ pro Einheit (der „Umwandlungspreis“) in Einheiten des Unternehmens („Einheiten“) umzuwandeln.