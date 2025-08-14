    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Neubauer schließt sich Protest gegen Gasbohrung am Ammersee an

    Für Sie zusammengefasst
    • Luisa Neubauer protestiert gegen Gasbohrungen in Bayern.
    • Fossiles Gas ist ein Klimakiller, der Natur zerstört.
    • Politiker fördern Heimatzerstörung trotz Heimatschutz.

    REICHLING (dpa-AFX) - Deutschlands bekannteste Klimaaktivistin Luisa Neubauer schließt sich den Protesten gegen Gasbohrungen in Reichling am Ammersee an. Neubauer werde an einer Protestkundgebung der Bewegung Fridays for Future an diesem Samstag teilnehmen, teilte die Aktivistin über ihr Büro mit.

    "Der bayerische Wirtschaftsminister (Hubert) Aiwanger (Freie Wähler) will fossiles Gas in Bayern fördern, bis zu zehn Bohrungen soll es zwischen Lech und Ammersee geben", heißt es in einer Stellungnahme Neubauers. "Fossiles Gas ist nichts anderes als Braunkohle, ein Klimakiller der unsere Natur, Lebensgrundlagen und Heimaten zerstört", betonte sie. "Wir werden uns dem Irrsinn entgegenstellen und unsere Zukunft schützen, genau deswegen demonstrieren wir am 16.8. in Bayern in Reichling."

    Die Klimafolgen weltweit und in Deutschland seien Ergebnis konkreter Politik, die wider besseres Wissen auf fossile Energieträger setze. "Paradoxerweise sind es genau die Politiker, die von Heimatschutz reden, die die Heimatzerstörung weiter vorantreiben", beklagte Neubauer. Kanzler Friedrich Merz (CDU) plane eine massive Gasförderung in Deutschland, auch im Weltnaturerbe Wattenmeer solle gebohrt werden./dm/DP/zb





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Neubauer schließt sich Protest gegen Gasbohrung am Ammersee an Deutschlands bekannteste Klimaaktivistin Luisa Neubauer schließt sich den Protesten gegen Gasbohrungen in Reichling am Ammersee an. Neubauer werde an einer Protestkundgebung der Bewegung Fridays for Future an diesem Samstag teilnehmen, teilte die …