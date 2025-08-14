JPMORGAN stuft SALZGITTER AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter AG nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Gewinnwarnung von 18,40 auf 16,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Dominic O'Kane senkte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlherstellers 2025 um 36 Prozent und 2026 um 12 Prozent./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:13 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,75 % und einem Kurs von 22,10EUR auf Tradegate (14. August 2025, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 16,10

Kursziel alt: 18,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

