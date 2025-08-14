    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrenntag AktievorwärtsNachrichten zu Brenntag
    JEFFERIES stuft Brenntag auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Brenntag von 53 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst Chris Counihan reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebita) des Chemikalienhändlers im Schnitt um acht Prozent. Der neue Chef dürfte einiges an Arbeit vor sich haben./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 12:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 54,98EUR auf Tradegate (14. August 2025, 09:17 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Chris Counihan
    Analysiertes Unternehmen: Brenntag
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 47
    Kursziel alt: 53
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


