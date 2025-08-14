ANALYSE-FLASH
RBC belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 45,50 Euro
- RBC belässt RWE auf "Outperform" mit 45,50 Euro.
- Halbjahreszahlen verfehlen Erwartungen um 4-5%.
- Ungünstige Windverhältnisse belasten Ergebnisse stark.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen des Energiekonzerns auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45,50 Euro belassen. Diese hätten gleichwohl die Erwartungen verfehlt, schrieb Alexander Wheeler in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Sie lägen um vier bis fünf Prozent unter den jeweiligen Konsensschätzungen. Ungünstige Windverhältnisse und ein schwächerer Stromhandel seien die wesentlichen Belastungen gewesen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:43 / EDT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,15 % und einem Kurs von 34,41 auf Tradegate (14. August 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -3,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,81 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 25,55 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,22EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +13,74 %/+37,07 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 45,50 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129
Das denkt die wallstreetONLINE Community über RWE. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Gut, dass diese meschuggene Klage des durch Umweltverbände instrumentalisierten "Andenbauers" durch das OLG Hamm abgelehnt wurde
Es wäre aus meiner Sicht schon ein starkes Stück gewesen, wenn ein Energieerzeuger aus Deutschland juristisch für die Folgen des Klimawandels verantwortlich gemacht worden wäre (da müsste man ja auch fragen, was mit den anderen Energiezeugern wäre oder was mit allen PKW Fahrern ist oder noch weiter gefasst: Wie steht es denn um die Verantwortlichkeit all jener die die von RWE im Rahmen der geltenden Gesetze (!) erzeugte Energie genutzt haben?)
Das war der untaugliche Versuch, dem Klimawandel mit dem Schadenersatzrecht beizukommen, wie gesagt, instrumentalisiert von der ein oder anderen Umweltorgqnisation die ihre "Erkenntnisse" auch auf der HV verbreitet haben. Gut, dass das nicht funktioniert hat. Klimaschutz ist eine "Weltaufgabe". Die Politik setzt die Rahmenbedingungen in denen sich die Konzerne bewegen...
Und meine rechtskonservativen Ergüsse sind sicher sinnvoller als linksgrüne Moraltrompeten🤢 :cry::rolleyes:.
Und ja - schreib mal was von der HV - mal was Sinnvolles von Dir kann sicher nicht schaden.
Na ja, dass der Gewinn vorübergehend rückläufig sein würde - bis 2027 - war von RWE aber auch schon früher so kommuniziert worden.
Man bleibt ja auch dabei, dass das EpS in 2027 bei etwa 3 Euro liegen soll und in 2030 bei etwa 4 Euro.
Zudem erhöht man planmäßig die Dividende weiter - für 2025 hat man nun 1,20 Euro angekündigt.
Das einzige was sich außerplanmäßig entwickeln soll, sind die Investitionen. Das kann man negativ sehen, muss man mMn aber nicht. Es gibt eben veränderte Rahmenbedingungen. In den USA z.B. sind Offshore Windanlagen politisch aktuell nicht mehr erwünscht. Dann kann man sich die dafür vorgesehenen Mittel eben auch sparen und angesichts der Unsicherheiten "das Geld etwas mehr zusammenhalten".
Zudem hat RWE die Renditeanforderungen für neu HZ errichtende Anlagen von 8% auf 8,5% erhöht, um klarzumachen, dass man nur in Projekte investieren wird, die sich wirklich rechnen - für mich ist das nicht negativ.
Zusammengefasst: RWE wird in den nächsten Jahren weniger Geld ausgeben, geht aber davon aus, dennoch EpS und Dividende erheblich steigern zu können. Deshalb sehe ich persönlich RWE auch weiter als interessante Investmementmöglichkeit - ist aber natürlich nur meine Meinung und keine Empfehlung an andere hier.