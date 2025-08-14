JEFFERIES stuft GERRESHEIMER AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 68,00 auf 66,80 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die deutschen Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmaindustrie hätten einen mauen Markt vor sich, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig sehe es für Gerresheimer und Schott Pharma aber besser aus./bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:39 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,53 % und einem Kurs von 44,84EUR auf Tradegate (14. August 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: James Vane-Tempest

Analysiertes Unternehmen: GERRESHEIMER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 66,80

Kursziel alt: 68,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

