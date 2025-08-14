adesso - Aktie steigt rasant +19,39 % - 14.08.2025

Die adesso Aktie konnte bisher um +19,39 % auf 86,50€ zulegen. Das sind +14,05 € mehr als am letzten Handelstag. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

adesso ist ein führender IT-Dienstleister in der DACH-Region, spezialisiert auf digitale Transformation, mit maßgeschneiderten Lösungen und starker Kundenorientierung. Hauptkonkurrenten sind Capgemini, Accenture und T-Systems.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die adesso Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -26,61 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die adesso Aktie damit um -8,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -17,66 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

adesso Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,02 % 1 Monat -14,29 % 3 Monate -26,61 % 1 Jahr +4,63 %

Informationen zur adesso Aktie

Es gibt 7 Mio. adesso Aktien. Damit ist das Unternehmen 551,13 Mio.EUR wert.

Die zuletzt immer weiter abgerutschten Aktien von Adesso werden am Donnerstag in einem Umfeld durchwachsener Unternehmensnachrichten wohl zum Outperformer am deutschen Aktienmarkt. Der Kurs des IT-Dienstleisters zog im Handel auf der Plattform …

Am Tag vor einer geopolitischen Weichenstellung im Ukraine-Krieg dürften die Anleger vorsichtig bleiben und sich an der Seitenlinie halten. Der Dax wird am Donnerstag zum Handelsauftakt kaum verändert erwartet, nachdem ihn die Vortagsgewinne zurück …

Eine hohe Nachfrage nach Beratung und Softwareentwicklung im Zuge der Digitalisierung in Deutschland hat Adesso ein überraschend starkes zweites Quartal beschert. Der Umsatz des IT-Dienstleisters kletterte in den drei Monaten bis Ende Juni um 13 …

adesso Aktie jetzt kaufen?

Ob die adesso Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur adesso Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.