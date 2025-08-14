Bitcoin auf neuem Allzeithoch – Ethereum kurz davor!

Bitcoin hat am Donnerstagfrüh ein neues Allzeithoch erreicht und erstmals die Marke von 124.000 US-Dollar durchbrochen. Getrieben wurde die Rallye von der wachsenden Erwartung einer Zinssenkung der US-Notenbank im September, starken ETF-Zuflüssen und einem insgesamt günstigen makroökonomischen Umfeld. Ethereum könnte schon bald folgen und seinen Allzeithoch aus 2021 übertreffen.

Laut Daten von CoinDesk stieg der Bitcoin-Preis am Donnerstagfrüh kurzzeitig auf 124.496 US-Dollar. Das ist ein Anstieg von über 33 Prozent seit Jahresbeginn und fast 120 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten. Seit dem Überschreiten der Marke von 100.000 US-Dollar im Dezember 2024 hat die führende Kryptowährung ihre Rallye stetig fortgesetzt.

Ethereum, die zweitgrößte Kryptowährung, notierte am Donnerstag bei 4.788 US-Dollar – nur 2,6 Prozent unter ihrem Rekordhoch von 4.878 US-Dollar aus November 2021.

Makrotreiber: Inflation und Zinsfantasie

Der jüngste Kursschub kam unmittelbar nach der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreisdaten (CPI) für Juli. Die Inflation lag mit 2,7 Prozent im Jahresvergleich leicht unter den Erwartungen von 2,8 Prozent, während die Kerninflation bei 3,1 Prozent leicht über Prognose lag.

An den Terminmärkten preisen Händler nun eine Wahrscheinlichkeit von über 95 Prozent für eine Zinssenkung im September ein, wie der CME FedWatch-Tracker zeigt.

"Bitcoin profitiert derzeit stark vom wachsenden Optimismus für eine Zinssenkung. Das Umfeld erinnert an frühere Niedrigzinsphasen, in denen risikobehaftete Anlagen deutlich zulegten", erklärte Min Jung, Analystin bei Presto Research.

Politische Rückenwinde

Die Trump-Regierung treibt eine deutlich kryptofreundlichere Agenda voran. Neben wiederholtem Druck auf Fed-Chef Jerome Powell hat US-Präsident Trump kürzlich per Dekret erlaubt, dass 401(k)-Rentenpläne in Kryptowährungen investieren dürfen.

Zudem hat die Zulassung mehrerer Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs institutionelle Gelder in den Markt gespült. Laut SoSoValue flossen in den vergangenen fünf Handelstagen über 1 Milliarde US-Dollar in Spot-Bitcoin-ETFs, während Ether-ETFs allein am Dienstag rund 1 Milliarde US-Dollar anzogen.

Technische Dynamik verstärkt Rallye

Die Aufwärtsbewegung wurde auch von einer Welle an Short-Liquidationen begleitet. Daten von CoinGlass zeigen, dass im Bereich zwischen 124.000 und 126.000 US-Dollar zahlreiche Leerverkaufspositionen aufgelöst wurden, was den Kaufdruck kurzfristig weiter erhöhte.

Analysten erwarten, dass der nächste Widerstandsbereich im Bereich von 126.000 bis 128.000 US-Dollar liegt. Ein nachhaltiger Durchbruch könnte die psychologisch wichtige Marke von 130.000 US-Dollar ins Spiel bringen.

Blick nach vorn

Kurzfristig bleibt der Bitcoin-Kurs empfindlich gegenüber jeder neuen Äußerung der Fed, insbesondere im Hinblick auf die Zinsentscheidung im September. Analysten sehen jedoch Rückenwind bis Jahresende.

"Sollte die Fed tatsächlich im September die Zinsen senken, könnte das nicht nur Bitcoin, sondern den gesamten Kryptomarkt in eine neue Preisdimension katapultieren", so Jung.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



