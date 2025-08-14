Wirtschaft
Dax startet freundlich - Rekordhoch nicht weit entfernt
"Das Rekordhoch des Dax ist nicht weit entfernt", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Und doch scheine es aktuell fast unerreichbar. Anleger zögen andere Märkte vor. "Der KI-Boom ist zurück an den Börsen. Und das lässt den Dax automatisch zum Underperformer werden", so Altmann.
Anleger warteten zudem gebannt auf das Treffen zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Die Erwartungen seien hoch und die Börsen dürften bereits ein sehr positives Szenario eingepreist haben. "Bis die wirtschaftlichen Auswirkungen eines positiven Treffens sichtbar werden, wird allerdings noch viel Zeit vergehen", so Altmann. "Denn das wird vor allem im Zuge des Wiederaufbaus der Ukraine der Fall sein."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1686 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8557 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 65,99 US-Dollar; das waren 36 Cent oder 0,6 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Moin,
Da sich meine Glaskugel gerade so gut bewährt hat (denn Kurs vom letzten Freitag auf 31 Cent genau eine Woche vorher angezeigt) hier mal eine präzisen Analyse der zukünftigen Entwicklung.
1.Der aktuelle Kurs kann mit einen 2026er KGV von 10 und einer Ausschüttung an die Aktionäre von ca. 7% (Divi und ARP) als günstig bis fair bewertet angesehen werden, man ist im DAX da auf jeden Fall im unteren Drittel unterwegs was die Bewertung angeht. Das wäre klassisch für etablierte Unternehmen in einen stabilen Markt der kein größeres Wachstum der Gewinne mehr erwarten lässt.
2.Ein Gewinnwachstum von um die 20 % ist auf Jahre hinaus bei der CoBa realistisch. Zum Einen wächst die mBank (zweit größte Bank Polens und CoBa Tochter) stark, Polen hat auch eine boomende Volkswirtschaft, da geht was. Außerdem ist die Cost/Income Ratio der CoBa im Vergleich zu anderen Banken immer noch sehr hoch. Bettina wird hier in den nächsten Jahren sicher noch viele Effizienzen heben, besonders auch mit KI. Dazu kommt, dass der Bund alle Schleusen geöffnet hat und die deutsche Volkswirtschaft mit (schuldenfinanzierten) Geld fluten will. Auch Bettina, äh das Management, prognostiziert stark steigende Gewinne. So ein Gewinnwachstum muss natürlich an der Börse (bewertet die Zukunft) eingepreist werden. Sprich das KGV sollte einen Wert eher so in der Kante 15 - 20 haben. Um hier in den Bereich eine fairen Bewertung zu kommen brauchen wir entsprechend Kurse zwischen 52 und 68 Euro.
3.Jetzt lohnt es sich mal einen Blick auf die Aktionärsstruktur zu werfen Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/635/board/20250810123236-anteile.png