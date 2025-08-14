Dax startet freundlich - Rekordhoch nicht weit entfernt

Moin,

heiße Debatte hier, wie man sich verhält, wenn man t.w. dick im Gewinn ist.

Hier gibt es keinen Königsweg, denn jeder von uns ist anders gestrickt.

Momentan, bezogen auf die COBA, gebe ich @ recht, dass ich zurzeit nicht verkaufen würde.

Aber dies ist lediglich der Sondersituation geschuldet, dass es ggf. bei der COBA doch noch eine Art

Squeez Out geben könnte das den Kurs nochmals erheblich ansteigen lassen könnte.

Wer dann verkauft hat wird sich ärgern. Geht es aber in die andere Richtung wird der sich ärgern der gehalten hat.

Aber warum sichert ihr nicht dann diesen Depotwert ab? Es gibt genug Finanzprodukte, ein User sagt "Spielzeug"

mit denen man sein kplt. Depot oder nur einen Wert hedgen kann. OS, Turbos, Disounter. Klar kostet dies Geld,

aber man zahlt dann nur die Summe die man bereit ist zu "opfern". Dieses "Opfer" wird dann aber wohl durch die

weitere Entwicklung des Basiswert fast vollständig egalisiert. Man hat somit keinen Verlust in einer Schwächephase

gemacht und bleibt bei fast gleichem Depotwert noch im Spiel.... mit seiner kplt. Stückzahl!

Und hierzu

Zitat @

"Übrigens Warren Buffet hat vergleichsweise wenige Werte im Depot die er zum Teil seit Jahrzehnten hält, Rendite bekanntlich überdurchschnittlich."

*****

Passt ausgezeichnet: Ja er hat mit seiner Buy and Hold Strategie einen großen Erfolg.

Aber schau dir mal die Entwicklung eines seiner Lieblinge Heinz Ketchup an! Kurs lag vor gut einem Jahr bei ca. 33,xx.

Heute bei 26,xx. Also ich würde mich schon ärgern wenn ich 7 $ /Aktie verloren hätte. Übrigens ähnliches gilt auch für

eine seiner größten Beteiligungen, CocaCola im Laufe des Jahres. Und warum soll soetwas nicht bei der COBA passieren können?

Aber wie gesagt jeder muss, für sich, seine Ziele klären und danach handeln.

@

Schön deine KI Darstellung 👍

Das mit der Gewinnrealisierung entspricht zu 100% meiner Grundeinstellung. Ich habe schon seit meinen ersten Börsentagen den Ansatz gehandelt "nur realisierte Gewinne sind reale Gewinne". Habe dadurch ne Menge Geld liegen lassen, aber auch ne Menge,

gerade im Neuen Markt, gemacht und auch behalten.

So wünsche allen noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Ich muss mich um meine "Spielzeuge" kümmern. Nachher kommen Arbeitsmarktdaten aus den USA, da könnte es Bewegung im Markt geben.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif