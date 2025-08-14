BAADER BANK stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Trotz eines neunprozentigen Umsatzrückgangs habe der Industriekonzern das operative Ergebnis (Ebit) und den Free Cashflow leicht verbessert, schrieb Christian Obst in einer ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:57 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,11 % und einem Kurs von 9,01EUR auf Tradegate (14. August 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.
