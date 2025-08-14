    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThyssenKrupp AktievorwärtsNachrichten zu ThyssenKrupp
    BAADER BANK stuft Thyssenkrupp auf 'Buy'

    MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Trotz eines neunprozentigen Umsatzrückgangs habe der Industriekonzern das operative Ergebnis (Ebit) und den Free Cashflow leicht verbessert, schrieb Christian Obst in einer ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:57 / CEST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,11 % und einem Kurs von 9,01EUR auf Tradegate (14. August 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BAADER BANK
    Analyst: Christian Obst
    Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 12,50
    Kursziel alt: 12,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 12,50, was eine Steigerung von +38,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
