Deutsche Telekom-Bonus-Zertifikat mit 15% Chance und 21% Sicherheitspuffer

Da es nach einer langen Phase des Ausbaues des Breitbandmarktanteiles rational sei, sich mehr um die Werthaltigkeit zu kümmern, als um jeden Preis neue Kunden zu bekommen, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem Kursziel von 41 Euro ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Telekom-Aktie.

Nachdem die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508) am 3.3.25 bei 35,91 Euro den höchsten Wert seit Jahrzenten erreichen konnte, fand sie im Zuge der allgemeinen Kursrückgänge von Anfang April 2025 im Bereich von 31 Euro einen Boden. Nach der Veröffentlichung der Zahlen für das zweite Quartal, die vom schwachen US-Dollar belastet waren, gab der Aktienkurs trotz der Erhöhung des Gewinnausblickes bis zum 8.8.25 auf bis zu 29,38 Euro nach, um danach wieder die 30-Euro-Marke zu überwinden.

Die Anlage-Idee: Anleger, die nun eine Investition in die als „stark unterbewertet“ eingestufte Deutsche Telekom-Aktie in Erwägung ziehen und die das Kursrisiko des direkten Aktienkaufes deutlich reduzieren wollen und dennoch Renditen im zweistelligen Prozentbereich erzielen möchten, könnten als Alternative zum direkten Aktienkauf den Kauf eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen wird der direkte Kauf der Deutsche Telekom-Aktie ausschließlich bei einem Kursanstieg der Aktie positive Rendite ermöglichen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen hohe Jahresbruttorenditen erzielen.

Die Funktionsweise: Wenn die Deutsche Telekom-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 24 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 25. September 2026 mit dem Bonuslevel in Höhe von 38 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten: Beim SG-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE000SX8ZLZ4) befindet sich die Barriere bei 24 Euro. Bei 38 Euro wurden Bonuslevel und Cap angebracht. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Bewertungstag ist der 18. September 2026, am 25. September 2026 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim Deutsche Telekom-Aktienkurs von 30,30 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 32,93 Euro erwerben.

Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 32,93 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum September 2026 einen Bruttoertrag von 15,40 Prozent (gleich 14 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 20,79 Prozent auf 24 Euro oder darunter fällt.

Die Risiken: Berührt die Deutsche Telekom-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 24 Euro und die Aktie notiert an diesem Tag unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine T-Aktie ins Depot geliefert. Wird diese unterhalb von 32,93 Euro verkauft, dann wird das Zertifikate-Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Telekom-Aktien oder von Anlageprodukten auf Deutsche Telekom-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.