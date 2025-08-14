ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Lanxess auf 'Underperform' - Ziel 21 Euro
- Jefferies stuft Lanxess auf "Underperform" ein.
- Kursziel bleibt bei 21 Euro, Umsatz enttäuscht.
- Ebitda besser als erwartet, aber Umsatz schwach.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns sei etwas besser als erwartet, schrieb Chris Counihan in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Umsatz hingegen liege um sieben Prozent unter der Markterwartung./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,09 % und einem Kurs von 23,80 auf Tradegate (14. August 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um -0,84 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,17 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 2,02 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 28,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 33,00EUR was eine Bandbreite von -10,33 %/+40,91 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 21 Euro
