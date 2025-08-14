    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLanxess AktievorwärtsNachrichten zu Lanxess

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Lanxess auf 'Underperform' - Ziel 21 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft Lanxess auf "Underperform" ein.
    • Kursziel bleibt bei 21 Euro, Umsatz enttäuscht.
    • Ebitda besser als erwartet, aber Umsatz schwach.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lanxess nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underperform" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns sei etwas besser als erwartet, schrieb Chris Counihan in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Umsatz hingegen liege um sieben Prozent unter der Markterwartung./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

