    BERNSTEIN RESEARCH stuft Ströer auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ströer nach Geschäftszahlen von 67 auf 60 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Werbedienstleister sei etwas aus dem Gleis geraten, schrieb Annick Maas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im zweiten Halbjahr dürfte das Unternehmen aber wieder zurück in die Spur finden./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 14:24 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:00 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 42,95EUR auf Tradegate (14. August 2025, 09:37 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Annick Maas
    Analysiertes Unternehmen: Ströer
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 60
    Kursziel alt: 67
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


