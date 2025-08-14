Nvidia-Partner macht fett Kasse – Trump-Zölle können DIESEN Lauf nicht stoppen!

Der weltweit größte Auftragsfertiger für Elektronik, offiziell als Hon Hai Precision Industry bekannt, meldete einen Betriebsgewinn von 56,60 Milliarden New Taiwan Dollar (1,62 Milliarden Euro). Das entspricht einem Anstieg um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr und übertraf die Markterwartungen. Der Nettogewinn lag mit 44,36 Milliarden New Taiwan Dollar ebenfalls klar über den Prognosen von LSEG SmartEstimates. Die Aktie setzt ihren Lauf fort. In den vergangenen vier Wochen steigerte sie ihren Wert um ein Fünftel:

Der Umsatz blieb mit 1,79 Billionen New Taiwan Dollar stabil auf Vorjahresniveau. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit KI-Servern: Foxconn rechnet im laufenden Quartal mit einem Umsatzsprung von mehr als 170 Prozent im Jahresvergleich. Der Konzern ist ein wichtiger Partner von Nvidia und liefert Server-Racks, die speziell für rechenintensive KI-Anwendungen ausgelegt sind.

Neben dem Kerngeschäft als wichtigster iPhone-Produzent für Apple will Foxconn seine Präsenz in neuen Bereichen ausbauen. Das Unternehmen beteiligt sich gemeinsam mit TECO Electric & Machinery am Bau von KI-Rechenzentren. Außerdem plant der Konzern eine stärkere Expansion in die Montage von Elektrofahrzeugen und in die Halbleiterproduktion.

Dennoch bleiben geopolitische Risiken bestehen. US-Präsident Donald Trumps weltweite Zollpolitik könnte die Jahresprognosen belasten. Um mögliche Strafzölle zu umgehen, hat Foxconn bereits einen Großteil der iPhone-Endmontage für den US-Markt nach Indien verlagert.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion




