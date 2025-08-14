    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHon Hai Precision Industry AktievorwärtsNachrichten zu Hon Hai Precision Industry

    Vom iPhone zum KI-Powerhouse

    1005 Aufrufe 1005 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia-Partner macht fett Kasse – Trump-Zölle können DIESEN Lauf nicht stoppen!

    Foxconn hat im zweiten Quartal 2025 deutlich mehr verdient – vor allem dank der boomenden Nachfrage nach Servern für künstliche Intelligenz.

    Für Sie zusammengefasst
    • Foxconn steigert Gewinn dank KI-Server-Nachfrage.
    • Nettogewinn übertrifft Prognosen, Aktie steigt stark.
    • Expansion in KI, Elektrofahrzeuge und Halbleiter geplant.
    • Report: Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Vom iPhone zum KI-Powerhouse - Nvidia-Partner macht fett Kasse – Trump-Zölle können DIESEN Lauf nicht stoppen!
    Foto: unsplash.com

    Der weltweit größte Auftragsfertiger für Elektronik, offiziell als Hon Hai Precision Industry bekannt, meldete einen Betriebsgewinn von 56,60 Milliarden New Taiwan Dollar (1,62 Milliarden Euro). Das entspricht einem Anstieg um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahr und übertraf die Markterwartungen. Der Nettogewinn lag mit 44,36 Milliarden New Taiwan Dollar ebenfalls klar über den Prognosen von LSEG SmartEstimates. Die Aktie setzt ihren Lauf fort. In den vergangenen vier Wochen steigerte sie ihren Wert um ein Fünftel:

    Hon Hai Precision Industry

    +0,15 %
    +6,31 %
    +23,13 %
    +17,30 %
    +14,26 %
    +79,64 %
    +133,16 %
    +111,69 %
    +213,92 %
    ISIN:US4380908057WKN:A2N7M5

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Apple Inc.!
    Short
    248,73€
    Basispreis
    1,42
    Ask
    × 13,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    215,84€
    Basispreis
    1,46
    Ask
    × 13,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Umsatz blieb mit 1,79 Billionen New Taiwan Dollar stabil auf Vorjahresniveau. Besonders stark entwickelte sich das Geschäft mit KI-Servern: Foxconn rechnet im laufenden Quartal mit einem Umsatzsprung von mehr als 170 Prozent im Jahresvergleich. Der Konzern ist ein wichtiger Partner von Nvidia und liefert Server-Racks, die speziell für rechenintensive KI-Anwendungen ausgelegt sind.

    Neben dem Kerngeschäft als wichtigster iPhone-Produzent für Apple will Foxconn seine Präsenz in neuen Bereichen ausbauen. Das Unternehmen beteiligt sich gemeinsam mit TECO Electric & Machinery am Bau von KI-Rechenzentren. Außerdem plant der Konzern eine stärkere Expansion in die Montage von Elektrofahrzeugen und in die Halbleiterproduktion.

    Dennoch bleiben geopolitische Risiken bestehen. US-Präsident Donald Trumps weltweite Zollpolitik könnte die Jahresprognosen belasten. Um mögliche Strafzölle zu umgehen, hat Foxconn bereits einen Großteil der iPhone-Endmontage für den US-Markt nach Indien verlagert.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Tech-Aktien mit Crash-Tendenzen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurNicolas Ebert
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Vom iPhone zum KI-Powerhouse Nvidia-Partner macht fett Kasse – Trump-Zölle können DIESEN Lauf nicht stoppen! Foxconn hat im zweiten Quartal 2025 deutlich mehr verdient – vor allem dank der boomenden Nachfrage nach Servern für künstliche Intelligenz.