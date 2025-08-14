    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWacker Neuson AktievorwärtsNachrichten zu Wacker Neuson
    JEFFERIES stuft Wacker Neuson auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Der Hersteller von Baumaschinen habe die erwartete saisonal übliche Erholung vollzogen, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. In Europa hätten die Geschäfte angezogen./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,21 % und einem Kurs von 24,10EUR auf Tradegate (14. August 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Martin Comtesse
    Analysiertes Unternehmen: Wacker Neuson
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 25,50
    Kursziel alt: 25,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



