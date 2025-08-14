JEFFERIES stuft Wacker Neuson auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Neuson nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Der Hersteller von Baumaschinen habe die erwartete saisonal übliche Erholung vollzogen, schrieb Martin Comtesse in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. In Europa hätten die Geschäfte angezogen./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:55 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Neuson Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,21 % und einem Kurs von 24,10EUR auf Tradegate (14. August 2025, 09:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Martin Comtesse

Analysiertes Unternehmen: Wacker Neuson

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

