Sedlmayr Grund & Immobilien: Neue Ertragsprognose für 2024/25!
Die Sedlmayr Grund und Immobilien AG hat ihre Ertragsprognose für 2024/2025 gesenkt, da geplante Verkäufe verschoben und Wertberichtigungen nach einer Trennung von einem Joint Venture-Partner erwartet werden.
Foto: adobe.stock.com
- Sedlmayr Grund und Immobilien AG hat die Ertragsprognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 nach unten angepasst.
- Das erwartete operative Ergebnis (EBIT) für 2024/2025 wird deutlich niedriger als im Vorjahr ausfallen.
- Die Anpassung der Prognose ist auf die Verschiebung geplanter Objektverkäufe und erwartete Wertberichtigungen zurückzuführen.
- Die Wertberichtigungen resultieren aus der Trennung vom Joint Venture-Partner für Berliner Projektgesellschaften.
- Die HF Sedlmayr Grundstücksverwaltungs-Beteiligungs GmbH erwirbt die Gesellschaftsanteile nach der Trennung.
- Kontaktperson für weitere Informationen ist Dr. Hermann Brandstetter, Vorsitzender des Vorstands.
Der Kurs von Sedlmayr Grund und Immobilien lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1.455,00EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,34 % im Minus.
-0,34 %
-2,34 %
-2,99 %
+10,19 %
+18,47 %
ISIN:DE0007224008WKN:722400
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte