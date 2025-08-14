JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2039 Euro belassen. Importzölle hätten dazu geführt, dass der Zahlungsabwickler die Erwartungen verfehlt und die Geschäftsziele gesenkt habe, schrieb Hannes Leitner in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 02:32 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -17,64 % und einem Kurs von 1.212EUR auf Tradegate (14. August 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Hannes Leitner

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 2039

Kursziel alt: 2039

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

