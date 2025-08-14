Diese Minen-Aktie lässt Barrick Mining, Newmont & Co. alt aussehen!

In der Gold- und Edelmetallbranche herrscht Sonderkonjunktur. Die hohen Preisniveaus aufgrund politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten sorgen reihenweise für starke Geschäftsergebnisse. Doch im Einzelnen fallen die Quartalszahlen sehr unterschiedlich aus.

Während Barrick Mining "nur" ein Umsatzplus von 16,5 Prozent vorlegen konnte, steigerten sich Agnico Eagle Mines und Kinross Gold um 35,6 beziehungsweise 41,8 Prozent. Sie alle werden aber überstrahlt von dem Ergebnis, das Equinox Gold am Mittwochabend vorgelegt hat.

Equinox Gold liefert explosives Umsatzwachstum

Das ausschließlich auf dem amerikanischen Doppelkontinent operierende Unternehmen verzeichnete gegenüber dem Vorjahresquartal einen Umsatzanstieg von 77,7 Prozent auf 478,6 Millionen US-Dollar. Damit konnten die Erwartungen um 8,6 Millionen US-Dollar übertroffen werden.

Einen Earnings-Smasher aus dem Bilderbuch lieferte Equinox beim bereinigten Gewinn pro Aktie der mit 0,11 US-Dollar um 9 Cent über den Erwartungen von nur 0,02 US-Dollar lag. Damit entwickelte sich die Profitabilität des Unternehmens sehr viel besser als gedacht.

Operativer Gewinn legt um fast 1.512 Prozent zu

Der operative Ertrag explodierte von 5,9 auf 95,1 Millionen US-Dollar geradezu (+1.511,9 Prozent). Dafür fiel jedoch der Nettogewinn geringer aus als im Vergleichszeitraum. Nach 353,5 Millionen US-Dollar im Vorjahr erwirtschaftete das Unternehmen zuletzt nur 23,8 Millionen US-Dollar. Allerdings profitierte das Vorjahresergebnis dabei von Einmaleffekten in Höhe von 563,7 Millionen US-Dollar.

Für das starke Abschneiden war neben höheren Verkaufserlösen, die pro Unze Feingold von 2.328 auf 3.207 US-Dollar kletterten, auch eine höhere Förder- und Verkaufsmenge verantwortlich. Die stark verbesserte Profitabilität gewährleistete vor allem der Rückgang der Gesamtgestehungskosten (ASIC), die von 2.041 auf 1.959 US-Dollar fielen. Damit produziert Equinox Gold im Branchenvergleich allerdings recht teuer.

Produktion soll steigen und gleichzeitig billiger werden

Seine Jahresziele hat das Unternehmen bekräftigt. Angepeilt wird ein Ausstoß von 785.000 bis 915.000 Unzen Feingold. Dabei sollen sowohl die Produktionskosten (auf 1.800 bis 1.900 US-Dollar) als auch der Cashflow, der im abgelaufenen Quartal bei 154,5 Millionen US-Dollar landete, weiter verbessert werden.

Für zusätzliches Wachstum sollen langfristig drei in der Entwicklung befindliche Projekte in Kanada, der USA sowie in Mexiko sorgen. Damit bleibt das Unternehmen bei seinem derzeitigen geographischen Fußabdruck und verzichtet anders als Barrick Mining mit seiner Mine in Mali auf Investitionen in politisch instabile Regionen.

Aktie läuft der Branchenentwicklung hinterher – noch

Die starken Quartalszahlen sind in der US-Nachbörse auf Interesse gestoßen. Die Aktie verzeichnete ein Plus von 4,5 Prozent. Diese Gewinne können in der Vorbörse bislang weitestgehend verteidigt werden. Gegenüber dem Stand vor einem Jahr haben die Anteile "nur" 31,8 Prozent zugelegt. Damit sind sie branchenintern ein klarer Underperformer.

Aus technischer Perspektive verhinderte der breite Widerstandsbereich zwischen 7,00 und 7,50 US-Dollar bislang höhere Notierungen mit dem starken Geschäftsergebnis im Rücken könnten die Bullen einen neuen Angriff wagen und damit im Erfolgsfall einen charttechnischen Ausbruch erzwingen.

Fazit: Ein Schnäppchen, dass sich Investoren nicht entgehen lassen sollten!

Mit Blick auf die Bewertung wären höhere Notierungen allemal gerechtfertigt. Gegenwärtig ist das Unternehmen mit dem 12,2-Fachen seiner in diesem Jahr erwarteten Gewinne bewertet. Für 2026 liegt das geschätzte KGV bei gerade mal 5,6 – ein absolutes Schnäppchen.

Dabei bietet Equinox Gold nicht nur ein 40,5 Prozent unter dem Branchenmittel liegendes Kurs-Cashflow-Verhältnis, sondern auch eine Bewertung unter Buchwert. Das Kurs-Buch-Verhältnis liegt aktuell bei 0,93. Wer hier jetzt zuschlägt, kann mittel- und langfristig nur wenig falsch, aber sehr viel richtig machen!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion