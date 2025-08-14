ANALYSE-FLASH
UBS belässt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel 8,80 Euro
- UBS stuft Hellofresh auf "Neutral" mit 8,80 Euro.
- Umsatz liegt vier Prozent unter Markterwartung.
- Bereinigtes operatives Ergebnis über Erwartungen.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Der Umsatz des Essenslieferdienstes liege um vier Prozent unter der Markterwartung, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis hingegen sei besser ausgefallen als angenommen./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,19 % und einem Kurs von 7,332 auf Tradegate (14. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -11,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,85 %.
Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +23,56 %/+92,20 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 8,80 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408
Das denkt die wallstreetONLINE Community über HelloFresh. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Bild: 11823_20250715082955_
Bild: 11823_20250715083006_
Factor scheint Hellofresh in den USA bezüglich des - vermutlich größtenteils durch Werbemaßnahmen generierten - Webtraffics nun dauerhaft überholt zu haben. Der Konkurrent Homechef scheint in den letzten Monaten wieder etwas Boden verloren zu haben.
Bei Goodchop sieht man das gleiche Spiel wie vor ein paar Jahren zwischen Factor und Freshly (die inzwischen vom Markt verschwunden sind): man hat den bisherigen Marktführer Butcherbox beim Webtraffic überholt, dieser wird es aktuell wohl schwer haben, weiteres Wachstum zu generieren. Zum Vergleich: vor zweieinhalb Jahren lag Goodchop noch auf dem Niveau von CrowdCow.
Mich persönlich überrascht das ein bisschen. Es wirkt gerade so, als ob man in den USA wieder verstärkt Gas gibt - und das eigentlich in allen Bereichen: Kochboxen, Ready-to-eat und bei Goodchop. Bin gespannt auf die nächsten Quartalszahlen...
Ich gehe schon davon aus, dass das auch sehr negativ auf HF wirken wird. HF ist ja massiv von dem Markt in den USA abhängig und jegliche "Unsicherheit" auf diesem Markt, die zweifelsohne in den letzten Wochen massiv zugenommen hat, spielt HF negativ rein.
Es bleibt dabei, dass alle HF-Produkte (Boxen, RTE, sauteures Good Chop Fleisch und maßgeschneiderte Tiernahrung) unter "Unsicherheit" leiden, weil die Produkte leicht ersetzbar sind. Bei Unsicherheit (und ggf. sogar "Angst") stellt man halt doch auf andere Alternativen der Essensbeschaffung um.
Die Zahlen für das Q4 werden allein durch den Dollar/EUR-Wechselkurs positiv überraschen. Der Ausblick für 2025 wird aufgrund der genannten Fakten im Hinblick auf "Unsicherheit" m.E. sehr zurückhalten werden. Genau das wurde / wird vermutlich gerade eingepreist.
- Factor startet nun auch offiziell in Deutschland
- Preiserhöhung bei Hellofresh Kochboxen in Deutschland um 4,5 % von 44,99 auf 46,99 €
- ARP läuft derzeit mit ca. 300 k € am Tag, nach einer kurzen Reduktion auf 200 k €
- Die Shorties sind derzeit auf dem Rückzug und wir kämpfen mit dem Widerstand bei 12,80 €
- Jan Beckers von BIT spricht weiterhin positiv über Hellofresh :
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
- Active Ownership fordert deutliche Kosteneinsparungen: https://www.wiwo.de/unternehmen/handel/active-ownership-aktivistischer-investor-verlangt-drastische-einsparungen-bei-hellofresh/30207218.html
Abschließend noch meine Similarweb Auswertung der letzten Monate rein informativ:
Bild: 18975_20250217122649_Similarweb Jan25
Die Kochboxen sehen derzeit eher weniger gut aus. Das spricht dafür, dass man hier weiterhin das Marketing zurückfährt und versucht die bestehenden, sehr profitablen Kunden verstärkt zu monetarisieren. RTE sowie das neue Buisness Fleisch und Tierfutter entwickeln sich weiter gut. In den USA gibt es mit hungryroot.com einen ernsthaften Wettbewerber bei Kochboxen. Die übliche Konkurrenz entwickelt sich ähnlich wie HF. Bei Googletrends gibt es ein ähnliches Bild. Kochboxen eher schwach, jedoch insbesondere beim Suchbegriff "Hellofresh" mit positiven Tendenzen. Factor entwickelt sich hier weiter gut. Das Verhältnis der Suchanfragen "factormeals" zu "Hellofresh" liegt in den USA in den letzten 90 Tagen bei 2:1.
Ich erwarte für das Q4 ordentliche Zahlen. Das Ergebnis sollte sich hier zu 2023 deutlich verbessern. Entscheidend wird aber die Prognose für 2025. Sollte es hier zumindest einstelliges Wachstum, bei deutlich verbesserten Margen geben, dann könnte sich der Aufwärtstrend der letzten Monate fortsetzen. Weiterhin bin ich sehr auf dem CMD im März 2025 gespannt.