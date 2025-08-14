UBS belässt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel 8,80 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,19 % und einem Kurs von 7,332 auf Tradegate (14. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -11,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,85 %.

Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +23,56 %/+92,20 % bedeutet.