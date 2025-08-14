    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHelloFresh AktievorwärtsNachrichten zu HelloFresh

    ANALYSE-FLASH

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS belässt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel 8,80 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS stuft Hellofresh auf "Neutral" mit 8,80 Euro.
    • Umsatz liegt vier Prozent unter Markterwartung.
    • Bereinigtes operatives Ergebnis über Erwartungen.
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel 8,80 Euro
    Foto: HelloFresh

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Der Umsatz des Essenslieferdienstes liege um vier Prozent unter der Markterwartung, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis hingegen sei besser ausgefallen als angenommen./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 20:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    HelloFresh

    -13,76 %
    -11,94 %
    -3,85 %
    -23,26 %
    +28,57 %
    -73,63 %
    -81,70 %
    -40,53 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,19 % und einem Kurs von 7,332 auf Tradegate (14. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -11,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 1,27 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 14,000EUR was eine Bandbreite von +23,56 %/+92,20 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 8,80 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 8,80, was eine Steigerung von +19,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über HelloFresh. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH UBS belässt Hellofresh auf 'Neutral' - Ziel 8,80 Euro Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Der Umsatz des Essenslieferdienstes liege um vier Prozent unter der Markterwartung, schrieb Jo …