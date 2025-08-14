    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVonovia AktievorwärtsNachrichten zu Vonovia

    Börsenstart Europa - 14.08. - FTSE Athex 20 stark +1,95 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Der DAX steht bei 24.282,41 PKT und gewinnt bisher +0,26 %.
    Top-Werte: Vonovia +2,19 %, MTU Aero Engines +1,75 %, Heidelberg Materials +1,29 %
    Flop-Werte: RWE -3,45 %, Siemens Energy -1,35 %, adidas -1,14 %

    Der MDAX steht aktuell (09:59:43) bei 31.071,78 PKT und steigt um +0,37 %.
    Top-Werte: Talanx +6,35 %, TUI +4,91 %, TAG Immobilien +3,72 %
    Flop-Werte: HelloFresh -13,49 %, ThyssenKrupp -6,79 %, Lanxess -5,18 %

    Der TecDAX bewegt sich bei 3.765,56 PKT und steigt um +0,08 %.
    Top-Werte: IONOS Group +3,02 %, Nemetschek +1,11 %, ATOSS Software +1,10 %
    Flop-Werte: Nagarro -6,28 %, Evotec -1,59 %, SUESS MicroTec -1,50 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.402,90 PKT und steigt um +0,06 %.
    Top-Werte: SAFRAN +1,39 %, EssilorLuxottica +1,29 %, Wolters Kluwer +1,14 %
    Flop-Werte: Adyen Parts Sociales -16,61 %, adidas -1,14 %, Hermes International -0,79 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.751,15 PKT und steigt um +0,28 %.
    Top-Werte: DO & CO +7,58 %, Raiffeisen Bank International +2,48 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,33 %
    Flop-Werte: Wienerberger -2,36 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,42 %, Erste Group Bank -1,07 %

    Der SMI steht bei 12.022,42 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.
    Top-Werte: Swiss Re +2,56 %, Zurich Insurance Group +1,55 %, Swiss Life Holding +1,36 %
    Flop-Werte: Partners Group Holding -0,80 %, Kuehne + Nagel International -0,47 %, Sonova Holding -0,15 %

    Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 7.828,06 PKT und steigt um +0,07 %.
    Top-Werte: SAFRAN +1,39 %, ArcelorMittal +1,35 %, EssilorLuxottica +1,29 %
    Flop-Werte: Hermes International -0,79 %, Dassault Systemes -0,67 %, Teleperformance -0,63 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.623,70 PKT und steigt um +0,21 %.
    Top-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,98 %, Skanska (B) +0,92 %, Volvo Registered (B) +0,90 %
    Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -1,46 %, AstraZeneca -0,80 %, SSAB Registered (A) -0,57 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.240,00 PKT und steigt um +1,95 %.
    Top-Werte: Piraeus Port Authority +0,76 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,55 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,53 %
    Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,64 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,59 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,56 %



