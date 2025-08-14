Von Dell bis Super Micro
USA setzen geheime Spionage-Tracker in Nvidia- und AMD-Lieferungen ein
Im Kampf gegen Chinas KI-Boom setzen US-Behörden auf Spionage-Tracker in Nvidia- und AMD-Lieferungen.
Die US-Regierung setzt offenbar auf verdeckte Ortungsgeräte, um den illegalen Export von KI-Chips nach China zu unterbinden. Laut Reuters-Quellen platzieren US-Behörden Tracker in ausgewählten Serversendungen großer Hersteller wie Dell und Super Micro, die Chips von Nvidia und AMD enthalten. Die Geräte sind in Verpackungen oder vereinzelt sogar in den Servern selbst versteckt. Ziel ist es, Umleitungen an Empfänger zu dokumentieren, die unter US-Exportbeschränkungen fallen, und Beweise gegen beteiligte Firmen oder Personen zu sammeln.
Die Maßnahme steht im Kontext der seit 2022 verschärften US-Exportkontrollen für Hochleistungs-Chips, die Chinas Zugang zu militärisch relevanter Technologie begrenzen sollen. Unter US-Präsident Trump wurde der Verkauf nach China zuletzt um 15 Prozent gekürzt, im Gegenzug erhielten Nvidia und AMD Exportlizenzen. Laut Insidern werden die Tracker nur in risikobehafteten, bereits überwachten Lieferungen eingesetzt. Die Installation kann mit oder ohne Wissen der beteiligten Firmen erfolgen, teils auf richterliche Anordnung.
Dell erklärte, keine Kenntnis von der Praxis zu haben. Super Micro verwies auf die Vertraulichkeit eigener Sicherheitsstandards, Nvidia bestritt, Tracking-Geräte einzubauen, und AMD äußerte sich nicht. Das US-Handelsministerium sowie FBI und Homeland Security lehnten Stellungnahmen ab.
China kritisierte die US-Beschränkungen als Versuch, seinen Aufstieg zu behindern, und äußerte Bedenken, US-Chips könnten "Hintertüren" enthalten – ein Vorwurf, den Nvidia zurückwies. Reuters berichtete zudem, dass in der Vergangenheit auch organisierter Schmuggel über Drittländer wie Malaysia, Singapur oder die Vereinigten Arabischen Emirate aufgedeckt wurde.
In einem aktuellen US-Justizfall wurde belegt, dass mutmaßliche Schmuggler selbst auf Tracker achten. Ein in China ansässiger Wiederverkäufer warnte einen Komplizen, bei Nvidia-basierten Quanta-Servern "sorgfältig" nach Geräten zu suchen.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion