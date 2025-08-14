USA setzen geheime Spionage-Tracker in Nvidia- und AMD-Lieferungen ein

Die US-Regierung setzt offenbar auf verdeckte Ortungsgeräte, um den illegalen Export von KI-Chips nach China zu unterbinden. Laut Reuters-Quellen platzieren US-Behörden Tracker in ausgewählten Serversendungen großer Hersteller wie Dell und Super Micro, die Chips von Nvidia und AMD enthalten. Die Geräte sind in Verpackungen oder vereinzelt sogar in den Servern selbst versteckt. Ziel ist es, Umleitungen an Empfänger zu dokumentieren, die unter US-Exportbeschränkungen fallen, und Beweise gegen beteiligte Firmen oder Personen zu sammeln.

Die Maßnahme steht im Kontext der seit 2022 verschärften US-Exportkontrollen für Hochleistungs-Chips, die Chinas Zugang zu militärisch relevanter Technologie begrenzen sollen. Unter US-Präsident Trump wurde der Verkauf nach China zuletzt um 15 Prozent gekürzt, im Gegenzug erhielten Nvidia und AMD Exportlizenzen. Laut Insidern werden die Tracker nur in risikobehafteten, bereits überwachten Lieferungen eingesetzt. Die Installation kann mit oder ohne Wissen der beteiligten Firmen erfolgen, teils auf richterliche Anordnung.