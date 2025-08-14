    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdyen Parts Sociales AktievorwärtsNachrichten zu Adyen Parts Sociales

    Adyen brechen ein - schwacher Ausblick belastet

    • Adyen-Aktie stürzt um 17,4 Prozent im Handel.
    • Wachstumsprognose wegen Handelskonflikt zurückgenommen.
    • Analysten sehen Kaufgelegenheit trotz Kursschwäche.
    AMSTERDAM (dpa-AFX) - Mit einem Verlust von fast 20 Prozent sind Adyen im frühen Handel abgestürzt. Zuletzt fiel die Aktie des niederländischen Zahlungsdienstleisters um 17,4 Prozent. Nach einer leicht abwärts gerichteten Bewegung in den vergangenen Wochen brach der Wert damit in den Bereich der Jahrestiefs aus dem April ein.

    Adyen muss wegen des Handelskonflikts bei der Wachstumsprognose zurückrudern. Da im ersten Halbjahr wegen der durch die Zolldrohungen ausgelösten Probleme weniger Zahlungen als erwartet abgewickelt wurden, ist in diesem Jahr die bisher angestrebte Beschleunigung des Wachstums nach Angaben des niederländischen Unternehmens unwahrscheinlich.

    Analysten sprachen von einer Enttäuschung, auch wenn der Markt bereits schwächere Halbjahreszahlen eingepreist habe. Der neue Ausblick bewege sich am unter Ende der Erwartungen, hieß es von Berenberg. Ungeachtet dessen bleiben die Experten aber positiv gestimmt. Die fundamentale Lage sei über 2025 hinaus stark, so die Analysten von Berenberg. Bei Jefferies war gar von einer Kaufgelegenheit angesichts der Kursschwäche die Rede. Für die Analysten der Citibank kommt es nun darauf an, ob das Unternehmen weiterhin eine Wachstumsbeschleunigung im kommenden Jahr erwartet./mf/stk

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

    Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,41 % und einem Kurs von 1.230 auf Tradegate (14. August 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -2,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,26 %.

    Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 38,18 Mrd..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.060,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.500,00EUR was eine Bandbreite von +31,97 %/+106,20 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
