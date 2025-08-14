    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRWE AktievorwärtsNachrichten zu RWE

    ANALYSE-FLASH

    Bernstein belässt RWE auf 'Market-Perform' - Ziel 39 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RWE erhält "Market-Perform"-Einstufung von Bernstein.
    • Halbjahreszahlen verfehlen Erwartungen deutlich.
    • Jahresprognosen wurden jedoch bestätigt.
    Foto: Rolf Vennenbernd - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Diese hätten auf breiter Front die Erwartungen verfehlt, schrieb Deepa Venkateswaran in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Jahresprognosen aber habe der Energiekonzern bestätigt./rob/bek/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 05:54 / UTC

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ISIN:DE0007037129WKN:703712

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie

    Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,52 % und einem Kurs von 34,28 auf Tradegate (14. August 2025, 10:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -3,49 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 25,47 Mrd..

    RWE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der RWE Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +14,27 %/+37,71 % bedeutet.


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

