HARTMANN behauptet sich in herausforderndem Marktumfeld

kiskosky schrieb 21.03.25, 13:01

Erstmal vorweg: Ich bin seit einigen Jahren in Paul Hartmann investiert und hoffe, dass sie eines Tages wie z.B. die KSB aus dem Dornröschenschlaf geweckt wird. Es gibt aber weiterhin viele Punkte die mir missfallen und endlich angegangen werden sollten. Auch beim Überfliegen des Jahresberichts ist mir dies wieder aufgefallen:



- Ein "Transformationsprogramm" ist meines Erachtens eine gute Sache, doch scheinen mir die errechneten Wertbeiträge von Frau Kleinstück sehr positiv berechnet zu werden. Es werden Nettobeiträge des Programms für 2024 von EUR 220m ausgewiesen. Im Umkehrschluss heisst dies, dass ohne das Programm das bereinigte EBITDA für 2024 statt bei EUR 261m bei EUR 41m gelegen hätte. 2019 waren es EUR 212m. Ich denke ein grosser Teil des "Transformationsprogramms" würde bei den meisten Unternehmen als "normales Wirtschaften" verbucht.

- Bereinigtes EBITDA scheint die Hauptfinanzkennzahl für das Management zu sein. Die variable Vorstandsvergütung stieg von EUR 2.3m auf EUR 4.0m, ein satter Anstieg von 74% gegenüber dem Vorjahr.

- Der den Aktionären zurechenbare freie Cashflow (die besser Kennzahl als adj. EBITDA) zeichnet ein eher düsteres Bild. Hartmann weist einen Wert für den Free Cash-Flow von EUR 50m aus (Seite 50 Geschäftsbericht). Davon müssen aber noch die Leasingkosten EUR 26m und Zinskosten EUR 11m abgezogen werden. Für den Aktionär bleiben danach noch EUR 13m übrig, welche die Dividenden an die Aktionäre von EUR 28m nicht einmal zu decken vermögen. Selbst, wenn man den freien Cash Flow um die Zunahme des Working Capitals (Vorräte, Forderungen, Kreditoren, ...) von EUR 17m korriegiert kommt man bloss auf EUR 30m und damit gerade auf die Divi Zahlung. Die Cash-Ausflüsse an Minderheitsaktionäre von Tochtergesellschaften sind hier nicht mal eingerechnet.

- Aktuell erwirtschaftet die Hartmann einen bereinigten operativen Cash Flow (nach Steuern, Zins- und Leasingkosten) von ca. EUR 177m. Davon werden stolz EUR 155m (Durchschnitt der letzten 4 Jahre, Seite 11 GB) investiert, so dass gut EUR 20m übrigbleiben. So hohe Investitionen würde ich verstehen, wenn sich diese in Wachstum von ca. 10% p.a. niederschlagen würde. Schaut man sich jedoch Umsatzentwicklung 2019 (vor Corona) von EUR 2'187m auf EUR 2'408 im Jahr 2024 an, ergibt sich ein jährliches Wachstum von 1.9%. Dies liegt wohl unter der Inflationsrate im Euroraum währen dieses Zeitraums.

- Die Investitionen müssten wieder auf ein Level von EUR 100m (oder lieber noch drunter) fallen, damit Hartmann für die Aktionäre interessant wird. Dann hätte man einen den Aktionären zurechenbaren FCF von EUR 75m was bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von EUR 865m 8.7% entspricht. Ein angemessener Wert für ein Unternehmen, das 2% pro Jahr wächst.

- Solang der Erfolg des Managements aber nicht via ein Kennzahl wie ROIC (return on invested capital) gemessen wird, wird Frau Kleinstück und Co. auch weiterhin versuchen den EBITDA zu maximieren und dafür den gesamten Cash Flow in irgendwelche Investitionen stecken, auch wenn diese sich bloss marginal rentieren.

- 4 Jahre sollten für ein massives Investitionsprogramm reichen. Sollten die Investitionen in diesem Jahr nicht drastisch zurückkommen, gehe ich davon aus, dass das aktuelle Level beibehalten wird. Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als meine Position zu spülen und das Geld in Unternehmen mit besserer Kapitalallokation zu stecken.



Bis dahin beste Grüsse

Kiskosky