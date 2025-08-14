    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPaul Hartmann AktievorwärtsNachrichten zu Paul Hartmann

    Januar bis Juni 2025

    HARTMANN behauptet sich in herausforderndem Marktumfeld

    Heidenheim (ots) -

    - Umsatzerlöse steigen auf 1.214,0 Mio. EUR, organisches Umsatzwachstum von 1,6
    %
    - Bereinigtes EBITDA liegt bei 125,8 Mio. EUR, bereinigte EBITDA-Rendite bei
    10,4 %
    - Transformationsprogramm trägt wesentlich zum Ergebnis bei
    - Aufgrund schwächerer Absatzmärkte, gestiegener Zölle sowie Unsicherheiten
    durch geopolitische Spannungen wird die Ergebnisprognose für 2025 um 10 Mio.
    EUR auf eine Bandbreite von 250 bis 290 Mio. EUR reduziert

    Im ersten Halbjahr 2025 hat sich HARTMANN in einem insgesamt herausfordernden
    Marktumfeld behauptet. Ein organisches Umsatzwachstum von 1,6 % führte zu
    Umsatzerlösen in Höhe von 1.214,0 Mio. EUR.

    HARTMANN war dabei von einer allgemein schwächeren Entwicklung in einigen
    Absatzmärkten betroffen, speziell in den beiden Märkten für
    verschreibungspflichtige Wundversorgungsprodukte in Deutschland und Frankreich.

    Das bereinigte EBITDA lag mit 125,8 Mio. EUR um 10,1 Mio. EUR unter dem
    Vorjahreswert. Die bereinigte EBITDA-Rendite belief sich auf 10,4 %. Diese
    Ergebnisentwicklung ist vor allem auf vorgelagerte höhere Vertriebs- und
    Marketingausgaben im Rahmen der Einführung neuer Produkte sowie auf
    Materialkostensteigerungen insbesondere bei Zellstoff zurückzuführen.

    HARTMANN hat im zweiten Quartal erfolgreich sein SAP-System auf S/4 HANA
    umgestellt.

    Umsatzentwicklung der Segmente

    Der Umsatz im Segment Inkontinenzmanagement ist erneut gestiegen. Dazu trug
    insbesondere der strategisch wichtige Bereich der Inkontinenzhosen bei.

    Im Segment Wundversorgung verzeichnete v. a. die moderne Wundversorgung mit
    atraumatischen Verbandstoffen wie Zetuvit® Plus Silicone Border ein Wachstum.

    Das Segment Infektionsmanagement entwickelte sich insgesamt stabil, in den
    einzelnen Produktgruppen jedoch uneinheitlich. Während die Umsätze bei Flächen-
    und Händedesinfektion stiegen, war das Handelsgeschäft mit Schutzprodukten
    rückläufig.

    Das Segment Komplementäre Divisionen blieb im ersten Halbjahr 2025 auf dem
    Umsatzniveau des Vorjahres.

    Ausblick 2025

    HARTMANN setzt sein Transformationsprogramm weiter konsequent fort. Es wird im
    laufenden Geschäftsjahr mit weiteren etwa 50 Mio. EUR zum Ergebnis beitragen.

    Für das Geschäftsjahr 2025 plant HARTMANN weiterhin mit einem moderaten
    Umsatzwachstum. Aufgrund schwächerer Absatzmärkte, gestiegener Zölle sowie
    Unsicherheiten durch geopolitische Spannungen reduziert HARTMANN die Prognose
    für das bereinigte EBITDA von bisher 260 bis 300 Mio. EUR auf 250 bis 290 Mio.
    EUR.

    Weitere Informationen zur HARTMANN-Finanzlage finden Sie unter
    https://corporate.hartmann.info/de-de/investor-relations .

    Pressekontakt:

    Stephanie Reuter
    PAUL HARTMANN AG
    Tel. +49 7321 36 13 93
    E-Mail: mailto:stephanie.reuter@hartmann.info

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/34248/6096481
    OTS: PAUL HARTMANN AG
    ISIN: DE0007474041
     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Paul Hartmann Aktie

    Die Paul Hartmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,90 % und einem Kurs von 233 auf Tradegate (14. August 2025, 10:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Paul Hartmann Aktie um -2,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Paul Hartmann bezifferte sich zuletzt auf 814,51 Mio..

    Paul Hartmann zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1700 %.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
