Spitzenqualität aus Lesbos - 25 internationale Auszeichnungen 2025 (FOTO)

Solingen/Lesbos (ots) - Die Jordan Olivenöl GmbH blickt auf ein

außergewöhnliches Erfolgsjahr zurück: Im Wettbewerbsjahr 2025 wurde der

inhabergeführte Familienbetrieb mit 25 internationalen Preisen in zwölf Ländern

ausgezeichnet - von Italien über Großbritannien und Deutschland bis nach

Nordamerika, Asien und den Nahen Osten. Die Prämierungen würdigen die

gleichbleibend hohe Qualität des gesamten Sortiments - vom extra nativen und

Bio-Olivenöl über sortenreine Spezialitäten und Tafeloliven bis hin zu Essigen

und Honig.



Gegründet 1989 von Rolf, Heidi und Bastian Jordan, hat sich das Unternehmen von

einer kleinen Ernte für Freunde zu einer international anerkannten Premium-Marke

entwickelt. Heute bewirtschaften drei Generationen der Familien Jordan und

Kerner eigene Terrassenhänge oberhalb der Dörfer Plagia und Plomari auf Lesbos

und arbeiten in fairer Partnerschaft mit benachbarten Bauern.









Die Olivenhaine liegen in Hanglagen zwischen Plagia und Agia Barbara, auf kalk-

und vulkanhaltigen Böden unter mediterranem Klima. Die tief verwurzelten Bäume

benötigen keine Bewässerung; geerntet wird ausschließlich von Hand.



Jordan Olivenöl setzt auf die autochthonen Sorten Adramitiani (zwei Drittel) und

Kolovi (ein Drittel), die nur auf Lesbos vorkommen. Die Früchte werden noch am

Erntetag in der nahegelegenen Ölmühle kalt extrahiert - bei unter 27 °C und ohne

Erwärmung des Öl-Wasser-Gemischs. Das Ergebnis: ein extra natives Olivenöl mit

einem Säuregehalt von rund 0,22 %.



Nachhaltigkeit aus Überzeugung



Nachhaltige Landwirtschaft ist fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie:



- Keine Bewässerung während der Trockenperioden

- Keine chemischen Pflanzenschutzmittel, stattdessen Lockstofffallen

- Natürliche Düngung durch weidende Schafe und Ziegen Die Produktion ist nach

EU-Bio-Verordnung 2018/848 zertifiziert (DE-ÖKO-037). Zudem engagiert sich

Jordan Olivenöl in der Slow-Food-Bewegung und unterstützt kulinarische

Bildungsprojekte.



Internationale Spitzenbewertungen 2025 (Auszug)



- Italien: Gran Goccia d'Oro (AIPO Verona) für Kalamata-Oliven,

del Mediterraneo für das Bio-Öl, Siegerplätze bei Olio Geniale und

MONOCULTIVAROLIVEOIL

- Großbritannien: Mehrfach "Outstanding"-Bewertungen bei den Great Taste Awards,



- Deutschland: Spitzenplatzierung im "Feinschmecker", Silber beim Global Olive

Oil Award (GOOA) Berlin

- Frankreich: Gold bei Olio Nuovo Days, Diplôme Gourmet der AVPA

- Griechenland: Gold bei den Kotinos Awards, Gold bei den Olymp Awards

- Spanien: "Best EVOO Greece" bei den ESAO Awards, Grand CINVE für weißen

Bio-Balsamico

- Schweiz: Publikumssieg beim Zürich Olive Oil Award

- Nordamerika: Mehrfach Silber in Los Angeles, Gold beim Canada IOOC

- Asien & Naher Osten: Gold bei JOOP (Japan) und Terra Olivo (Israel)



"Diese 25 Auszeichnungen sind für uns nicht nur eine Bestätigung unserer

Qualitätsphilosophie, sondern auch ein Ansporn, die Werte unseres

Familienbetriebs - Handarbeit, Nachhaltigkeit und Geschmack - weiter konsequent

zu leben", sagt Bastian Jordan, Geschäftsführer der Jordan Olivenöl GmbH.



Über Jordan Olivenöl



Jordan Olivenöl ist ein inhabergeführter Familienbetrieb mit Sitz in Solingen

und Olivenhainen auf der griechischen Insel Lesbos. Seit 1989 steht das

Unternehmen für handwerkliche Herstellung, sortenreine Olivenöle höchster Güte

und nachhaltige Landwirtschaft. Die Produkte sind im Feinkosthandel, in

ausgewählten Online-Shops sowie direkt über http://www.jordanolivenoel.de/

erhältlich.



