    Spitzenqualität aus Lesbos - 25 internationale Auszeichnungen 2025 (FOTO)

    Solingen/Lesbos (ots) - Die Jordan Olivenöl GmbH blickt auf ein
    außergewöhnliches Erfolgsjahr zurück: Im Wettbewerbsjahr 2025 wurde der
    inhabergeführte Familienbetrieb mit 25 internationalen Preisen in zwölf Ländern
    ausgezeichnet - von Italien über Großbritannien und Deutschland bis nach
    Nordamerika, Asien und den Nahen Osten. Die Prämierungen würdigen die
    gleichbleibend hohe Qualität des gesamten Sortiments - vom extra nativen und
    Bio-Olivenöl über sortenreine Spezialitäten und Tafeloliven bis hin zu Essigen
    und Honig.

    Gegründet 1989 von Rolf, Heidi und Bastian Jordan, hat sich das Unternehmen von
    einer kleinen Ernte für Freunde zu einer international anerkannten Premium-Marke
    entwickelt. Heute bewirtschaften drei Generationen der Familien Jordan und
    Kerner eigene Terrassenhänge oberhalb der Dörfer Plagia und Plomari auf Lesbos
    und arbeiten in fairer Partnerschaft mit benachbarten Bauern.

    Einzigartiges Terroir - schonende Ernte

    Die Olivenhaine liegen in Hanglagen zwischen Plagia und Agia Barbara, auf kalk-
    und vulkanhaltigen Böden unter mediterranem Klima. Die tief verwurzelten Bäume
    benötigen keine Bewässerung; geerntet wird ausschließlich von Hand.

    Jordan Olivenöl setzt auf die autochthonen Sorten Adramitiani (zwei Drittel) und
    Kolovi (ein Drittel), die nur auf Lesbos vorkommen. Die Früchte werden noch am
    Erntetag in der nahegelegenen Ölmühle kalt extrahiert - bei unter 27 °C und ohne
    Erwärmung des Öl-Wasser-Gemischs. Das Ergebnis: ein extra natives Olivenöl mit
    einem Säuregehalt von rund 0,22 %.

    Nachhaltigkeit aus Überzeugung

    Nachhaltige Landwirtschaft ist fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie:

    - Keine Bewässerung während der Trockenperioden
    - Keine chemischen Pflanzenschutzmittel, stattdessen Lockstofffallen
    - Natürliche Düngung durch weidende Schafe und Ziegen Die Produktion ist nach
    EU-Bio-Verordnung 2018/848 zertifiziert (DE-ÖKO-037). Zudem engagiert sich
    Jordan Olivenöl in der Slow-Food-Bewegung und unterstützt kulinarische
    Bildungsprojekte.

    Internationale Spitzenbewertungen 2025 (Auszug)

    - Italien: Gran Goccia d'Oro (AIPO Verona) für Kalamata-Oliven, Gold bei L'Oro
    del Mediterraneo für das Bio-Öl, Siegerplätze bei Olio Geniale und
    MONOCULTIVAROLIVEOIL
    - Großbritannien: Mehrfach "Outstanding"-Bewertungen bei den Great Taste Awards,
    Platin beim London ITOC für Kalamata-Oliven
    - Deutschland: Spitzenplatzierung im "Feinschmecker", Silber beim Global Olive
    Oil Award (GOOA) Berlin
    - Frankreich: Gold bei Olio Nuovo Days, Diplôme Gourmet der AVPA
    - Griechenland: Gold bei den Kotinos Awards, Gold bei den Olymp Awards
    - Spanien: "Best EVOO Greece" bei den ESAO Awards, Grand CINVE für weißen
    Bio-Balsamico
    - Schweiz: Publikumssieg beim Zürich Olive Oil Award
    - Nordamerika: Mehrfach Silber in Los Angeles, Gold beim Canada IOOC
    - Asien & Naher Osten: Gold bei JOOP (Japan) und Terra Olivo (Israel)

    "Diese 25 Auszeichnungen sind für uns nicht nur eine Bestätigung unserer
    Qualitätsphilosophie, sondern auch ein Ansporn, die Werte unseres
    Familienbetriebs - Handarbeit, Nachhaltigkeit und Geschmack - weiter konsequent
    zu leben", sagt Bastian Jordan, Geschäftsführer der Jordan Olivenöl GmbH.

    Über Jordan Olivenöl

    Jordan Olivenöl ist ein inhabergeführter Familienbetrieb mit Sitz in Solingen
    und Olivenhainen auf der griechischen Insel Lesbos. Seit 1989 steht das
    Unternehmen für handwerkliche Herstellung, sortenreine Olivenöle höchster Güte
    und nachhaltige Landwirtschaft. Die Produkte sind im Feinkosthandel, in
    ausgewählten Online-Shops sowie direkt über http://www.jordanolivenoel.de/
    erhältlich.

