Jordan Olivenöl
Spitzenqualität aus Lesbos - 25 internationale Auszeichnungen 2025 (FOTO)
Einzigartiges Terroir - schonende Ernte
Die Olivenhaine liegen in Hanglagen zwischen Plagia und Agia Barbara, auf kalk-
und vulkanhaltigen Böden unter mediterranem Klima. Die tief verwurzelten Bäume
benötigen keine Bewässerung; geerntet wird ausschließlich von Hand.
Jordan Olivenöl setzt auf die autochthonen Sorten Adramitiani (zwei Drittel) und
Kolovi (ein Drittel), die nur auf Lesbos vorkommen. Die Früchte werden noch am
Erntetag in der nahegelegenen Ölmühle kalt extrahiert - bei unter 27 °C und ohne
Erwärmung des Öl-Wasser-Gemischs. Das Ergebnis: ein extra natives Olivenöl mit
einem Säuregehalt von rund 0,22 %.
Nachhaltigkeit aus Überzeugung
Nachhaltige Landwirtschaft ist fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie:
- Keine Bewässerung während der Trockenperioden
- Keine chemischen Pflanzenschutzmittel, stattdessen Lockstofffallen
- Natürliche Düngung durch weidende Schafe und Ziegen Die Produktion ist nach
EU-Bio-Verordnung 2018/848 zertifiziert (DE-ÖKO-037). Zudem engagiert sich
Jordan Olivenöl in der Slow-Food-Bewegung und unterstützt kulinarische
Bildungsprojekte.
Internationale Spitzenbewertungen 2025 (Auszug)
- Italien: Gran Goccia d'Oro (AIPO Verona) für Kalamata-Oliven, Gold bei L'Oro
del Mediterraneo für das Bio-Öl, Siegerplätze bei Olio Geniale und
MONOCULTIVAROLIVEOIL
- Großbritannien: Mehrfach "Outstanding"-Bewertungen bei den Great Taste Awards,
Platin beim London ITOC für Kalamata-Oliven
- Deutschland: Spitzenplatzierung im "Feinschmecker", Silber beim Global Olive
Oil Award (GOOA) Berlin
- Frankreich: Gold bei Olio Nuovo Days, Diplôme Gourmet der AVPA
- Griechenland: Gold bei den Kotinos Awards, Gold bei den Olymp Awards
- Spanien: "Best EVOO Greece" bei den ESAO Awards, Grand CINVE für weißen
Bio-Balsamico
- Schweiz: Publikumssieg beim Zürich Olive Oil Award
- Nordamerika: Mehrfach Silber in Los Angeles, Gold beim Canada IOOC
- Asien & Naher Osten: Gold bei JOOP (Japan) und Terra Olivo (Israel)
"Diese 25 Auszeichnungen sind für uns nicht nur eine Bestätigung unserer
Qualitätsphilosophie, sondern auch ein Ansporn, die Werte unseres
Familienbetriebs - Handarbeit, Nachhaltigkeit und Geschmack - weiter konsequent
zu leben", sagt Bastian Jordan, Geschäftsführer der Jordan Olivenöl GmbH.
Über Jordan Olivenöl
Jordan Olivenöl ist ein inhabergeführter Familienbetrieb mit Sitz in Solingen
und Olivenhainen auf der griechischen Insel Lesbos. Seit 1989 steht das
Unternehmen für handwerkliche Herstellung, sortenreine Olivenöle höchster Güte
und nachhaltige Landwirtschaft. Die Produkte sind im Feinkosthandel, in
ausgewählten Online-Shops sowie direkt über http://www.jordanolivenoel.de/
erhältlich.
Pressekontakt:
Jordan Olivenöl GmbH
Landwehr 25
42697 Solingen, Deutschland
Tel.: +49 212 221 66 011
Bastian Jordan
E-Mail: mailto:bastian.jordan@jordanolivenoel.de
Web: http://www.jordanolivenoel.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/59565/6096482
OTS: Jordan Olivenöl GmbH
