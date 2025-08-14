27 260 Kinder im Jahr 2024 bei Verkehrsunfällen verunglückt
WIESBADEN (ots) -
- Zahl der im Straßenverkehr getöteten unter 15-Jährigen gegenüber 2023 von 44
auf 53 gestiegen
- Risiko Schulweg: 6- bis 14-Jährige verunglücken am häufigsten zwischen 7 und 8
Uhr
- Die meisten verunglückten Kinder waren mit dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs
Alle 19 Minuten ist im letzten Jahr ein Kind im Straßenverkehr verletzt oder
getötet worden. Rund 27 260 Kinder unter 15 Jahren verunglückten im Jahr 2024
bei Verkehrsunfällen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Damit
kamen in etwa so viele Kinder zu Schaden wie im Jahr 2023 (27 240). Die Zahl der
getöteten Kinder stieg 2024 gegenüber 2023 von 44 auf 53. Nach einem deutlichen
Rückgang während der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 war die Zahl
der bei Verkehrsunfällen verletzten und getöteten Kinder 2022 und 2023 wieder
gestiegen.
Ältere Kinder verunglücken besonders häufig morgens auf dem Schulweg
Die 6- bis 14-Jährigen verunglücken montags bis freitags besonders häufig in der
Zeit von 7 bis 8 Uhr im Straßenverkehr. Dies ist die übliche Zeit, zu der sich
die Kinder auf dem Weg zur Schule befinden. In dieser Zeit wurden im vergangenen
Jahr 13 % der verunglückten 21 870 Kinder im entsprechenden Alter verletzt oder
getötet. In den folgenden Stunden bis 13 Uhr sind die Unfallzahlen niedriger.
Montags bis freitags in den Zeiten von 15 bis 16 Uhr sowie 16 bis 17 Uhr
erreichen sie mit einem Anteil von je 9 % den nächsthöchsten Wert.
Jüngere Kinder verunglücken am häufigsten im Auto, ältere Kinder auf dem Fahrrad
Die meisten Kinder, die 2024 im Straßenverkehr verunglückten, waren mit dem Auto
unterwegs (35 %). 33 % saßen auf einem Fahrrad und 21 % gingen zu Fuß, als der
Unfall passierte. Betrachtet man jedoch verschiedene Altersgruppen, ergibt sich
ein differenzierteres Bild: Unter 6-Jährige sind besonders häufig im Auto mit
betreuenden Erwachsenen unterwegs, demzufolge verunglücken sie hier am
häufigsten (58 % im Jahr 2024). Schulkinder bewegen sich mit zunehmendem Alter
selbstständig im Straßenverkehr - entsprechend steigt der Anteil der
Radfahrenden und Fußgängerinnen und -gänger unter den Verunglückten. 6- bis
14-Jährige verunglückten am häufigsten auf ihrem Fahrrad (38 %), 29 % in einem
Auto sowie 20 % zu Fuß.
Weitere Informationen:
Der Unfallkalender im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes gibt einen
Überblick darüber, an welchen Tagen Kinder im Jahr 2024 besonders häufig
verunglückt sind und inwiefern das tägliche Unfallgeschehen von dem der Vorjahre
abweicht.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Verkehrsunfälle
Telefon: +49 611 75 4852
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6096483
OTS: Statistisches Bundesamt
