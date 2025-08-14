27 260 Kinder im Jahr 2024 bei Verkehrsunfällen verunglückt

WIESBADEN (ots) -



- Zahl der im Straßenverkehr getöteten unter 15-Jährigen gegenüber 2023 von 44

auf 53 gestiegen

- Risiko Schulweg: 6- bis 14-Jährige verunglücken am häufigsten zwischen 7 und 8

Uhr

- Die meisten verunglückten Kinder waren mit dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs



Alle 19 Minuten ist im letzten Jahr ein Kind im Straßenverkehr verletzt oder

getötet worden. Rund 27 260 Kinder unter 15 Jahren verunglückten im Jahr 2024

bei Verkehrsunfällen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Damit

kamen in etwa so viele Kinder zu Schaden wie im Jahr 2023 (27 240). Die Zahl der

getöteten Kinder stieg 2024 gegenüber 2023 von 44 auf 53. Nach einem deutlichen

Rückgang während der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 war die Zahl

der bei Verkehrsunfällen verletzten und getöteten Kinder 2022 und 2023 wieder

gestiegen.





Ältere Kinder verunglücken besonders häufig morgens auf dem Schulweg



Die 6- bis 14-Jährigen verunglücken montags bis freitags besonders häufig in der

Zeit von 7 bis 8 Uhr im Straßenverkehr. Dies ist die übliche Zeit, zu der sich

die Kinder auf dem Weg zur Schule befinden. In dieser Zeit wurden im vergangenen

Jahr 13 % der verunglückten 21 870 Kinder im entsprechenden Alter verletzt oder

getötet. In den folgenden Stunden bis 13 Uhr sind die Unfallzahlen niedriger.

Montags bis freitags in den Zeiten von 15 bis 16 Uhr sowie 16 bis 17 Uhr

erreichen sie mit einem Anteil von je 9 % den nächsthöchsten Wert.



Jüngere Kinder verunglücken am häufigsten im Auto, ältere Kinder auf dem Fahrrad



Die meisten Kinder, die 2024 im Straßenverkehr verunglückten, waren mit dem Auto

unterwegs (35 %). 33 % saßen auf einem Fahrrad und 21 % gingen zu Fuß, als der

Unfall passierte. Betrachtet man jedoch verschiedene Altersgruppen, ergibt sich

ein differenzierteres Bild: Unter 6-Jährige sind besonders häufig im Auto mit

betreuenden Erwachsenen unterwegs, demzufolge verunglücken sie hier am

häufigsten (58 % im Jahr 2024). Schulkinder bewegen sich mit zunehmendem Alter

selbstständig im Straßenverkehr - entsprechend steigt der Anteil der

Radfahrenden und Fußgängerinnen und -gänger unter den Verunglückten. 6- bis

14-Jährige verunglückten am häufigsten auf ihrem Fahrrad (38 %), 29 % in einem

Auto sowie 20 % zu Fuß.



Weitere Informationen:



Der Unfallkalender im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes gibt einen

Überblick darüber, an welchen Tagen Kinder im Jahr 2024 besonders häufig

verunglückt sind und inwiefern das tägliche Unfallgeschehen von dem der Vorjahre

abweicht.



