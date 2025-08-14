    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    27 260 Kinder im Jahr 2024 bei Verkehrsunfällen verunglückt

    WIESBADEN (ots) -

    - Zahl der im Straßenverkehr getöteten unter 15-Jährigen gegenüber 2023 von 44
    auf 53 gestiegen
    - Risiko Schulweg: 6- bis 14-Jährige verunglücken am häufigsten zwischen 7 und 8
    Uhr
    - Die meisten verunglückten Kinder waren mit dem Auto oder dem Fahrrad unterwegs

    Alle 19 Minuten ist im letzten Jahr ein Kind im Straßenverkehr verletzt oder
    getötet worden. Rund 27 260 Kinder unter 15 Jahren verunglückten im Jahr 2024
    bei Verkehrsunfällen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Damit
    kamen in etwa so viele Kinder zu Schaden wie im Jahr 2023 (27 240). Die Zahl der
    getöteten Kinder stieg 2024 gegenüber 2023 von 44 auf 53. Nach einem deutlichen
    Rückgang während der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021 war die Zahl
    der bei Verkehrsunfällen verletzten und getöteten Kinder 2022 und 2023 wieder
    gestiegen.

    Ältere Kinder verunglücken besonders häufig morgens auf dem Schulweg

    Die 6- bis 14-Jährigen verunglücken montags bis freitags besonders häufig in der
    Zeit von 7 bis 8 Uhr im Straßenverkehr. Dies ist die übliche Zeit, zu der sich
    die Kinder auf dem Weg zur Schule befinden. In dieser Zeit wurden im vergangenen
    Jahr 13 % der verunglückten 21 870 Kinder im entsprechenden Alter verletzt oder
    getötet. In den folgenden Stunden bis 13 Uhr sind die Unfallzahlen niedriger.
    Montags bis freitags in den Zeiten von 15 bis 16 Uhr sowie 16 bis 17 Uhr
    erreichen sie mit einem Anteil von je 9 % den nächsthöchsten Wert.

    Jüngere Kinder verunglücken am häufigsten im Auto, ältere Kinder auf dem Fahrrad

    Die meisten Kinder, die 2024 im Straßenverkehr verunglückten, waren mit dem Auto
    unterwegs (35 %). 33 % saßen auf einem Fahrrad und 21 % gingen zu Fuß, als der
    Unfall passierte. Betrachtet man jedoch verschiedene Altersgruppen, ergibt sich
    ein differenzierteres Bild: Unter 6-Jährige sind besonders häufig im Auto mit
    betreuenden Erwachsenen unterwegs, demzufolge verunglücken sie hier am
    häufigsten (58 % im Jahr 2024). Schulkinder bewegen sich mit zunehmendem Alter
    selbstständig im Straßenverkehr - entsprechend steigt der Anteil der
    Radfahrenden und Fußgängerinnen und -gänger unter den Verunglückten. 6- bis
    14-Jährige verunglückten am häufigsten auf ihrem Fahrrad (38 %), 29 % in einem
    Auto sowie 20 % zu Fuß.

    Verfasst von news aktuell
